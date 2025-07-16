大內壢團結之夜 蔣萬安、侯友宜同場力挺魯明哲

新北市長侯友宜（左２）為藍委魯 明哲（左１）站台，批民進黨跟人民對幹。（記者黃政嘉攝）

2025/07/16 21:24

〔記者黃政嘉／桃園報導〕7月26日大罷免投票倒數階段，桃園市第三選區藍委魯明哲今晚於內壢忠孝公園辦「大內壢團結之夜」，雙北市長蔣萬安、侯友宜，分別到場宣傳，侯友宜批民進黨反對還假於民、普發現金政策，跟人民對幹，稱要大家投不同意罷免不是為了魯明哲，而是為了捍衛台灣自由、正義而投票。

侯友宜提以前在桃園當警察局長，跟現場逾1千位鄉親搏感情說到，他當刑警，對就是對，錯就是錯，「我最敬愛、最好的兄弟，魯明哲被人家打成這樣，我若不趕快來，就救不了他了。」魯明哲爸爸是軍人、823砲戰英雄，自己也維護過國內治安，說魯明哲是舔共，「這話我聽不下去」。

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侯友宜批評，賴清德總統當台南市長時，說要改財劃法，結果現在大家支持，行政院卻提覆議要改過來，不給人民，連放假小確幸、普發一萬元都不支持，民進黨沒傾聽人民聲音，跟人民對幹，結果支持的藍委，被無差別罷免，民進黨一黨獨大，箝制人民自由聲音，沒有道理。「當失去這些自由、正義的聲音，子孫不知何去而從。」

蔣萬安說，立法院普發1萬元，行政院長卓榮泰稱是債留子孫，他批這完全是假消息，政府超徵5000多億元，還錢於民是天經地義。

蔣萬安還說，民進黨因為在立法院是少數，選輸就翻桌，發動罷免，要用人民的錢一直選到贏為止，「726投不同意罷免」這次關鍵在投票率，鄉親一定要打電話、傳LINE拉票，不能縱容民進黨政府這樣撕裂仇恨社會，要讓國家回到正軌，社會安定。

台北市長蔣萬安（左２）說，行政院長卓榮泰稱普發１萬元是債留子孫，他批完全是假消息。（記者黃政嘉攝）

藍委魯明哲（前排左３ ）今晚於內壢忠孝公園辦政策說明會，台北市長蔣萬安（前排右２ ）與民眾合影。（記者黃政嘉攝）

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