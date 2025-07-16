大罷免前夕突發文! 運彩公會理事長何昱奇：國會可換人、制度不能換魂

中華民國運彩公會理事長何昱奇表示，中立，是國會議長最珍貴的資產。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/16 21:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕726大罷免投票進入倒數，中華民國運彩公會理事長何昱奇今天發文指，「中立，是國會議長最珍貴的資產」，回顧游錫堃與王金平兩名立院院長，雖屬不同政黨，仍展現對議事程序的尊重，強調，國會可以換人，但制度不能換魂，唯有守住這道防線，台灣的民主才能走得更遠、更穩，因此這次大罷免是「一場跨越黨派的守護戰！」

何昱奇表示，罷免運動升溫，其實是人民對於「制度不再制衡」的回應。當立法院長不再中立、當程序被跳過、當協商被視為累贅，這場「守護民主制度」的戰役，就不只是朝野之爭，更是全民的選擇。

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何昱奇說，國會的亂象彷彿回到政黨惡鬥最極端的年代，不是因為衝突，而是因為失去了程序的尊重，他懷念王金平，不是出於政治立場，而是對一位國會議事掌舵者最基本的要求「中立」。

何昱奇指出，2025年的國會的亂象，彷彿回到了政黨惡鬥最極端的年代，不是因為衝突，而是程序淪喪，民意被壓縮，「逕付二讀」幾乎成為「標配」，不再是特殊狀況的例外程序。

何昱奇說，民間期待的審查與聽證，形同具文；委員會的專業討論，往往在還沒開始就被掐斷。

他認為，這次大罷免是「一場跨越黨派的守護戰」，民主制度的核心不在於哪一黨執政，而在於制度是否還容許 dissent（異議）存在、是否還信仰 deliberation（討論）價值。

中華民國運彩公會理事長何昱奇臉書發文指，回顧游錫堃與王金平兩名立院院長，雖屬不同政黨，仍展現對議事程序的尊重。（何昱奇提供）

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