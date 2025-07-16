青鳥台中挺罷免 黃守達 : 台灣未來不能由投機者、失敗者決定

青鳥行動回歸台中市政府前廣場，不少人下班趕到力挺。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/16 21:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免投票倒數計時，去年因藍白立委在國會擴權毀憲亂政激發的「青鳥行動」，今晚回歸台中市政府前廣場，以民主肥皂箱號召公民自由開講，吸引不少公民聚集發聲，台中市議員黃守達也到場響應，他說，台灣走過多種挑戰，「逆風向前」後就更重生、愈來愈台灣，盼公民一起「把同意變行動、把同意變力量」，讓台灣再現奇蹟，更讓藍白知道台灣的未來不能由投機者、失敗者決定。

今晚青鳥行動回歸台中市政府廣場聚集，不少民眾下班後有備而來，高舉各式「同意罷免」、「國會失能」等布條、字牌，靜坐表達心聲，有公民說，親共賣國的藍白立委1年來仍倒行逆施、違憲亂紀，令人看不下去，要用同意罷免票讓他們清楚知道，公民可以用選票讓他們獲得權力，也可以用選票收回他們的職權，號召全民護民主。

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民進黨議員黃守達與前議員張耀中均趕到聲援活動，黃守達說，當初藍白立委強硬擴權踐踏憲法，沒人想到會有數十萬青鳥走上街頭，大罷免大成功口號出現後，也沒人想到藍綠罷免案會是31比0的局面，大罷免一路走來就是奇蹟，「逆風向前」是台灣人的精神傳統，台灣人走過1996年的飛彈危機、2014年的服貿協議、2020年的疫情，台灣人勇敢堅持下來、重生，變得「愈來愈台灣」，呼籲公民參與罷免投票，把同意變成行動、把同意變成力量，再一次展現奇蹟。

張耀中則指出，台中市長盧秀燕近來在各地幫藍委助講反罷時，諸多荒腔走板的發言，令人瞠目結舌，她因接連兩次市長選舉的勝選忘我，籲公民一起投下同意罷免，「給盧秀燕顏色瞧瞧」。

（記者蘇孟娟攝）

公民有備而來自製手板表心聲。（記者蘇孟娟攝）

青鳥行動回歸台中市政府廣場前號召投同意罷免票。（記者蘇孟娟攝）

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