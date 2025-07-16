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    告急、搶救罷免用詞有無觸法？中選會今數度發稿說明

    中選會今天數度發稿說明，強調罷免正反雙方並非不可以使用「告急」或「搶救」等詞，選務機關皆尊重，但不可藉告急、搶救挾帶民調。（記者李文馨攝）

    中選會今天數度發稿說明，強調罷免正反雙方並非不可以使用「告急」或「搶救」等詞，選務機關皆尊重，但不可藉告急、搶救挾帶民調。（記者李文馨攝）

    2025/07/16 21:17

    〔記者李文馨／台北報導〕首波罷免案決戰倒數10天，根據公職選罷法，今天起至投票截止前不得散布、評論罷免民調。外界關注，民調禁制期可否使用「告急」等詞彙，中選會今天數度發稿說明，強調罷免正反雙方並非不可以使用「告急」或「搶救」等詞，選務機關皆尊重，但不可藉告急、搶救挾帶民調。

    「公職選罷法」規定，政黨及任何人自投票日前10天起至投票時間截止前，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述罷免民意調查及其他各式具民調外觀的資料，違者處10萬元以上、100萬元以下罰鍰；若是政黨、罷免案領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處20萬元以上、200萬元以下罰鍰。

    立法院內政委員會今考察北市中山區公所7月26日罷免案投開票所規劃情形。媒體詢問，民調禁制期是否無法使用「告急」等字眼，中選會主委李進勇受訪時表示，法律規定很清楚，即便具有民調外觀，嚴格來說，「不是跟學理上所謂的這個民調有若干的差距，但是在我們實務上就個案認定，還是會認為它是有違反規定的」。

    此言引發媒體誤解，中選會於考察會後連發數篇新聞稿澄清，強調如同過往的選舉或罷免，罷免正反雙方並非不可以使用「告急」或「搶救」等詞，這方面選務機關與過往一樣，都予以尊重。

    中選會表示，在民調禁制期間，依法不可以有發布或轉述、評論民調等行為，或藉由「告急」、「搶救」等詞挾帶民調。至於具體個案是否屬於民調、又或只屬於自行推估，若有檢舉案件，全國23個選務機關會依法調查處理。

    中選會舉例，若是民意調查資料於前述禁制期內在網路社團討論、發布或討論等，或媒體報導加以引用等就可能會觸法；請民眾記得投票前10日起，依法並不能以任何方式發布、報導、散布、評論或引述任何有關此次罷免案的相關民意調查資料。

    中選會也提醒，投票日當天則不可有競助選活動或罷免宣傳活動，則另為「公職選罷法」第56條所明定，請國人遵守法律規定，以避免觸法。

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