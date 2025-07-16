黃國昌批廉政署助攻罷團...還吵「密件可以公開嗎？」 林志潔狠洗臉！

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌。（資料照）

2025/07/16 21:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹雙罷發言人林志潔昨天（15日）表示，已收到廉政署回覆密件公文，認證高虹安市府違反行政中立，引發外界討論。不料民眾黨主席兼黨團總召黃國昌今天（16日）質詢法務部長鄭銘謙時，巴著「密件」2字質問是否能對外公開。對此，林志潔今晚在臉書發文狠狠洗臉黃國昌！

針對林志潔指控新竹市府頻頻使用「行政奧步」阻撓罷免，廉政署發函認證市長高虹安與代理市長邱臣遠「違反行政中立」，黃國昌今天在立院質詢鄭銘謙時，痛批廉政署明目張膽助攻罷團，這才是真的「行政不中立」，他還質疑廉政署不是行政中立的主管單位，何來權力去認證新竹市府行政中不中立？而且廉政署發給罷團的公文是密件，難道密件內容可以隨便對外公開？

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對此，林志潔今下午就跳出來批評民眾黨與新竹市府的法治教育薄弱，認定事實和主管機關是兩件事情，能否做某種法律的判斷，與是否為主管機關，沒有必然關係，就像檢察官可以認定某機關或某人違反個資法，但個資法的主管機關不是法務部而是國發會（之後是個資保護委員會專責）；法官可以認定專利侵權，但專利法主管機關是經濟部智慧財產局而不是司法院。

而廉政署負責維護調查公務廉潔，有調查公部門是否有濫用公家資源、是否有公器私用、是否有違反利益衝突、是否有圖利他人的權責，本來就可以調查，也是廉政署的義務，這就是設置廉政官和政風的目的。

林志潔今晚再PO文，「被民眾黨的法學邏輯打敗，廉政署函覆檢舉人之所以是『密件』，是因為上面有檢舉人，也就是姑娘我本人的姓名和個資！依照檢舉人保護規則，對檢舉人的身分要保密，以免危及檢舉人的安全，所以回覆調查結果的公文，用密件處理。聽今天立法院質詢，民眾黨的立委咄咄逼人說：密件可以公開嗎？密件可以讓別人知道嗎？害我差點從椅子上掉下來。」

林志潔無語表示，「公文用密件要求公務同仁要保密，是為了保護檢舉人在下我，不是為了要保護違反行政中立原則的高虹安市長和邱臣遠代理市長，讓他們違法的事不要被外界知道啊！你嘛幫幫忙！」

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