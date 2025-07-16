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    雲林反共護台公民晚會 罷團：台灣用同意罷免選擇民主 拒成下個香港

    上千位民眾擠滿褒忠夜市廣場，場面熱絡。（記者李文德攝）

    上千位民眾擠滿褒忠夜市廣場，場面熱絡。（記者李文德攝）

    2025/07/16 21:36

    〔記者李文德／雲林報導〕反共護台志工聯盟今晚（16日）在雲林褒忠夜市廣場舉辦第三場公民晚會，網紅八炯、立委劉建國、行政院中部辦公室副執行長吳音寧等人出席宣講，更邀請董事長樂團擔任表演嘉賓，現場聚集超過上千人，熱鬧非凡。

    藝人楊烈、南投罷團、雲林罷團、民進黨南投縣議員陳玉鈴、吳音寧、小說家黃崇凱、網紅八炯、公民代表HOW、立委劉建國輪番上陣宣講，董事長樂團高唱「逐家來罷免」等歌曲帶動氣氛，上千張椅子座無虛席。前立委、中央畜產會董事長蘇治芬也到場支持，更在臉書發文說，在歷史洪流中，沒有缺席，她力量雖小，但我們愛的力量很大。

    罷團說，這次大罷免說明同島一命，台灣會用同意罷免選擇民主的路，也就不會變成下一個香港、烏克蘭；陳玉鈴說，民主自由是多少先輩們辛苦拚出來的心血，所以一定不能將民主自由再被共匪破壞。

    吳音寧說，立院有史以來竟沒記名、清點人數，通過各種違憲法案、杯葛大法官人事案，更是大刪中央預算2000多億元，沒有一屆立委會做出這麼誇張的行為，這場大罷免就是各界看不下去才發動。

    八炯說，為何要忍受國民黨毀憲亂政？從今天花蓮的電視說明會就可看到，傅崐萁手板拿反，他已經預示「必然倒台」，所以應該要將國民黨立委罷掉，讓他們滅黨。劉建國說，做為農業縣的立委應照顧農民，但雲林縣立委卻要刪減農業預算，絕對不能允許這樣的事情。

    網紅八炯現身助講。（記者李文德攝）

    網紅八炯現身助講。（記者李文德攝）

    還有民眾以手機當起手電筒炒熱場面。（記者李文德攝）

    還有民眾以手機當起手電筒炒熱場面。（記者李文德攝）

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