台北同意罷助講 林右昌：罷免像是馬拉松 關鍵選票在自己手上

民進黨秘書長林右昌在首場「台北同意罷」宣講，他表示，很多人問到底可以成功罷免掉幾席？只有天公伯才會知道，但是關鍵選票掌握在自己手上，一定要站出來，最後階段一起加油。（記者張嘉明攝）

2025/07/16 21:47

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免最後倒數，首場「台北同意罷」衝刺活動今（16日）晚在大湖公園舉辦，人潮爆滿，大會宣布「超過1000人」，現場民眾熱烈呼喊「大罷免大成功」，民進黨中央黨部秘書長林右昌也上台宣講。林右昌表示，「很多人問我說，到底可以成功罷免掉幾席？老實說我也不知道，只有天公伯才會知道，但是關鍵選票是掌握在誰手上？是不是掌握在自己手上？我們一定要站出來，最後階段我們一起加油！」

首場「台北同意罷」衝刺活動，包含林右昌、立委吳思瑤、吳沛憶、王義川、議員何孟樺、王孝維等人先後登台助陣。林右昌助講時表示，非常感謝各地罷免團體、公民夥伴，因為罷免是一場馬拉松，沒有他們走不到這一步。

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林右昌指出，為什麼大家那麼辛苦？去年自己還擔任內政部長，在3月份之前國會是正常的，但是4月之後，「傅崐萁帶了17個立委去中國領旨朝聖回來後都亂了」，現在立院變成是傅崐萁、黃國昌2人聯手打成獨裁立法，這就是為何有這麼多公民團體、包含正藍軍都看不下去而站出來，真正的國民黨是反共的，我們也要爭取正藍軍的支持。

林右昌說，傅崐萁是大魔王、首惡，他後面小弟小妹一大堆，讓他可以膽大妄為，傅崐萁幹了所有壞事，推動所有毀憲亂政的法案，每一條法案，李彥秀都有份，傅崐萁是首惡，李彥秀就是跟著作惡的人！

林右昌直言，「很多人問說到底可以成功罷免掉幾席？老實說我也不知道，這只有天公伯才會知道，但是關鍵選票是掌握在誰手上？是不是掌握在自己手上？」拜託大家一定要幫忙拉票，國民黨要把公民罷免運動，操作成政黨對決、沒有是非，只問政黨立場，在最後階段我們要更理性，我們一起加油！

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