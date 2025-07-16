韓國瑜台東站台問「黃建賓長得像賣台的嗎」台下秒回「賣檳榔啦」

立法院長韓國瑜今晚到台東為國民黨立委黃建賓站台「反罷免」，他說黃建賓在立法院尾牙唱歌娛樂大家，善良熱情，是最好的人，也是最優秀立委。（記者黃明堂攝）

2025/07/16 20:46

〔記者黃明堂／台東報導〕立法院長韓國瑜今晚到台東為國民黨立委黃建賓站台「反罷免」，他說，在台東街上看到「黃建賓賣台」看板，「黃建賓長得像賣台的嗎？」台下有人秒回：「賣檳榔啦！」韓國瑜指，黃建賓在立法院尾牙唱歌娛樂大家，善良熱情，是最好的人，也是最優秀立委。

這場造勢大會由縣議員張國洲主辦，韓國瑜特地到場助講，引起鄉親轟動，國民黨秘書長黃健庭、台東縣長饒慶鈴、台東縣議會議長吳秀華、台東市長陳銘風、民眾黨台東縣黨部主委謝嘉銘及許多議員、代表、村里長皆到場支持，展現台東大團結反惡罷氣勢。

請繼續往下閱讀...

張國洲表示，民進黨當家鬧事，用所有資源搞大罷免，就是想要行政、監督權一把抓。饒慶鈴說，黃建賓的任期還沒到，拜託大家一定要出門投票。黃健庭表示，民進黨無差別式大罷免，在全世界民主國家沒看過，黃建賓一年多來認真為台東爭取建設，一定要號召左右鄰居一起投不同意罷免。

韓國瑜強調，這一場大罷免就是一場政治屠殺，「這不是民主政治」，民進黨已經掌握總統府、行政院、司法院、監察院、考試院，若再掌握立法院，加上控制媒體、掌握網軍，全國所有的權力集中在一個黨，將失去制衡及監督力量。

韓國瑜也說，罷免團體不斷高喊賣台，但黃建賓跟賣台有什麼關係？「他是最棒、最好的人，也是最優秀的立委」，推動花東快興建、堅持反對風電破壞美麗海岸線、為台東爭取每年增加134億元預算，最近又成功推動普發1萬元還稅於民。請大家投下不同意罷免，讓阿賓留在立法院為台東發聲，更告訴執政黨，我們不要再鬥爭！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法