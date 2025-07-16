為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    盧秀燕台中反罷站台 差點爆粗口噴「這2字」

    盧秀燕（中）當眾喊出普發1萬、連立委通過的法案都不「hugh懶」，在旁的南投縣長許淑華笑到合不攏嘴。（記者黃旭磊攝）

    盧秀燕（中）當眾喊出普發1萬、連立委通過的法案都不「hugh懶」，在旁的南投縣長許淑華笑到合不攏嘴。（記者黃旭磊攝）

    2025/07/16 21:12

    〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨反罷列車今晚開進台中南屯，聲援立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋，台中市長盧秀燕到場痛批，民進黨普發民眾每人1萬「不甘分」，未來民眾有陳情、要求都不會理，連立委通過的法案都不「hugh懶」（台語：不理睬），不過，她緊急煞車沒講出「懶」字，急忙解釋說，趕快煞車，後面「可愛的廖偉翔、羅廷瑋跟黃健豪」趕快阻擋，他們有在顧市長。

    「反惡罷，廟口開講」今晚在豐樂福德廟廟口舉辦，盧秀燕今天整天沒有公開行程，下班後直奔子弟兵、廖偉翔轄區廟口開講，南投縣長許淑華、立委張嘉郡及楊瓊瓔還有廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋等10多人接連開講。

    盧秀燕開場火力十足，先提到普發現金1萬元，民眾1家4口就4萬，5口就5萬元，民進黨說要釋憲是「不甘分喔」，以台語說，政府多收的稅要還我們，未來民眾有陳情、要求，他都不會理，連立委通過的法案他都不「hugh懶」。

    盧秀燕察覺發言不雅連忙說，「下面那個字沒講，我有煞車」，看你們表情不太對，所以趕快煞車，後面「可愛的廖偉翔、羅廷瑋跟黃健豪」趕快阻擋，他們有在顧市長嗎？台下群眾直呼「有喔」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播