盧秀燕台中反罷站台 差點爆粗口噴「這2字」

盧秀燕（中）當眾喊出普發1萬、連立委通過的法案都不「hugh懶」，在旁的南投縣長許淑華笑到合不攏嘴。（記者黃旭磊攝）

2025/07/16 21:12

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨反罷列車今晚開進台中南屯，聲援立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋，台中市長盧秀燕到場痛批，民進黨普發民眾每人1萬「不甘分」，未來民眾有陳情、要求都不會理，連立委通過的法案都不「hugh懶」（台語：不理睬），不過，她緊急煞車沒講出「懶」字，急忙解釋說，趕快煞車，後面「可愛的廖偉翔、羅廷瑋跟黃健豪」趕快阻擋，他們有在顧市長。

「反惡罷，廟口開講」今晚在豐樂福德廟廟口舉辦，盧秀燕今天整天沒有公開行程，下班後直奔子弟兵、廖偉翔轄區廟口開講，南投縣長許淑華、立委張嘉郡及楊瓊瓔還有廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋等10多人接連開講。

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盧秀燕開場火力十足，先提到普發現金1萬元，民眾1家4口就4萬，5口就5萬元，民進黨說要釋憲是「不甘分喔」，以台語說，政府多收的稅要還我們，未來民眾有陳情、要求，他都不會理，連立委通過的法案他都不「hugh懶」。

盧秀燕察覺發言不雅連忙說，「下面那個字沒講，我有煞車」，看你們表情不太對，所以趕快煞車，後面「可愛的廖偉翔、羅廷瑋跟黃健豪」趕快阻擋，他們有在顧市長嗎？台下群眾直呼「有喔」。

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