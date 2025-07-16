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    青鳥重返台中！怒轟盧秀燕：多大力護航藍委 反作用力就多大

    青鳥今晚重返台中市政府廣場，愈晚人愈多，熱烈宣講，呼籲投票同意罷免。（記者蔡淑媛攝）

    青鳥今晚重返台中市政府廣場，愈晚人愈多，熱烈宣講，呼籲投票同意罷免。（記者蔡淑媛攝）

    2025/07/16 20:27

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕726大罷免投票進入倒數階段，公民團體號召去年青鳥行動今晚重返台中市政府廣場，愈晚人愈多，熱烈宣講，強調藍白仍在立法院毀憲亂政，青鳥與公民無法忍受，呼籲投票同意罷免，更要向市長盧秀燕怒吼，不要再護航3個市區藍委，「護航有多大力，選民在726罷免投票反作用力，就有多大！」

    除了公民聚集廣場，議員黃守達、前議員張耀中以及中五罷團發言人台灣衣美局、中二罷團林宣宏也到現場支持。公民表示，去年5月青鳥行動反對立法院通過國會擴權、攤瘓國家法案，來市府抗議，現在藍白通過舉債普發現金，債留子孫，於是青鳥與民團回歸，無法再忍受國家仍被藍白立委敗壞。

    民眾也要告訴盧秀燕，不要再護航「盧媽三子」廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋，公民痛批，盧秀燕竟用市長高度喊話投下不同意票，「這是什麼奇怪的話」，「妳是市長，卻沒有保持中立，對我們選民公平嗎！」公民怒批盧要卸任了，但所作所為會留下紀錄，「盧秀燕對中四、五、六藍委護航有多大力，選民在726罷免投票反作用力，就有多大！」

    中二選區小朱說，去年反對國會濫權，過了一年，藍白沒有改變，破壞台灣的根源仍在，藍白通過濫權法案被宣告違憲，就自編預算幫軍人加薪、舉債發1萬，架空政府、總統職權，他在里民群組發言，藍委顏寬恒服務處就要他注意一下，發言不要隨便講，因此公民一定要投下罷免同意票。

    青鳥重返中市府廣場，強調藍白仍在立法院毀憲亂政，呼籲投票同意罷免，更要向市長盧秀燕怒吼，不要再護航3個市區藍委。（記者蔡淑媛攝）

    青鳥重返中市府廣場，強調藍白仍在立法院毀憲亂政，呼籲投票同意罷免，更要向市長盧秀燕怒吼，不要再護航3個市區藍委。（記者蔡淑媛攝）

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