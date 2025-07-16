下架李彥秀！台北同意罷首發場 吳思瑤：感謝罷團、民眾守護台灣

立委吳思瑤16日出席「台北同意罷！」港湖首發場 。（記者張嘉明攝）

2025/07/16 20:46

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免首波7月26日就要投票，最後倒數時刻，台北市議會民進黨團力挺公民團體，今晚（16日）在大湖公園舉辦首場「台北同意罷」衝刺活動，現場人潮爆滿，擴散到會場周邊，兩旁民眾也站滿，大會宣布「超過1000人」，民眾熱情呼喊「726台北同意罷」、「一人拉三票、三振李彥秀！」

首場「台北同意罷」衝刺活動包含民進黨祕書長林右昌、立法委員吳思瑤、吳沛憶、王義川及議員何孟樺、王孝維等人先後登台宣講助陣。

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立委吳沛憶打頭陣，她一上台就盛讚港湖地區的民眾「眼睛非常雪亮」，在二階連署交出全國第一的好成績，李彥秀現在就是在假認真，在街頭巷弄拜票，李彥秀曾擔任國民黨文傳會主委，她在國民黨的官階比傅崐萁還高，作為新聞部的最高主管，黨部發言人的言論都要通過李彥秀的同意，過去國民黨推動毀憲亂政的法案，她絕對有責任，千萬不可以被魔鬼的微笑給欺騙。

吳沛憶也說，台灣已經創下民主的二次奇蹟，台灣人的堅持、每一次都站出來，就是台灣民主成功的原因，在重要的歷史關鍵時刻，台灣人都一個拉一個，讓威權統治者知道擋不住人民，一定要罷掉李彥秀，讓未來的立院只剩下心中有台灣、願意跟人民站在一起的好立委。

吳思瑤一現身就要港湖區民為自己大聲鼓掌，氣氛瞬間狂熱。她說，現在台灣的民主發生危機，感謝罷團、每一位民眾願意持續守護台灣；現在國民黨提出「普發現金」1萬，需耗費國庫2350億，「真的讓他們做4年，這些敗家子會把台灣敗光光」，2350億可以讓「0到6歲國家跟你一起養」政策執行2.2年；長照經費可以做2年；T-pass政策做26年；私立大學補助做11年；在交通建設部分，2350億可以蓋兩條基隆捷運，或是蓋4條汐東捷運線，也剛剛好是高鐵南延到屏東的預算。

吳思瑤直批，眾所皆知，國民黨「不賄選就不會選」，幾十年來都一樣，她認為，國家每一個分毫都要用在人民身上，「我們不要大撒幣、不要當財神爺，不要不要把後代的經費都敗光光」，她下秒問台下，想不想領1萬元？現場支持者齊聲呼喊，「絕對不要！」

「台北同意罷！」港湖首發場在大湖公園舉行，民眾高舉「同意罷免」及「台灣」大旗，一起守護台灣。（記者張嘉明攝）

港湖罷免團體「除銹特攻隊」上台呼籲下架李彥秀，7月26日投下同意罷免票。（記者張嘉明攝）

立委吳沛憶上台宣講。（記者張嘉明攝）

「台北同意罷！」港湖首發場在大湖公園舉行，人潮爆棚。（記者張嘉明攝）

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