脫口罩露真容！「文山退葆」領銜人高麗菜：相信選民的智慧

文山退葆領銜人高麗菜脫下口罩致詞，民眾在台下舉著時事梗手牌。（記者董冠怡攝）

2025/07/16 20:18

〔記者董冠怡／台北報導〕罷免台北市文山、南中正選區藍委賴士葆的「文山退葆」，今晚七點在公館夜市商圈舉行說明會。領銜人高麗菜今天摘下口罩，以真面目站上舞台，面對台下的觀眾，同時號召大家一人一票、一人拉二票，相信選民的智慧，文山、南中正民眾一定可以改變這裡，為下一代做出更好的選擇。

「文山退葆」在汀州路口舉行「台北同意罷！關鍵倒數十天決戰南中正衝刺場」說明會。與會者包含民進黨籍立委吳沛憶、王義川及市議員劉耀仁、簡舒培、王閔生、趙怡翔，輪番助講。

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高麗菜指出，在今天之前，只要有媒體在場或出席大型活動場合，幾乎都是戴口罩示人，因為擔心被肉搜、回歸日常時被認出，「我們就是一般的公民，沒有想要出名」，然而國民黨卻潑髒水、侮蔑罷團是民進黨側翼。

為了鼓勵其他同樣害怕周遭目光、否定及爭吵的支持者，鼓起勇氣挺身而出，她說決定露出真容，「如果連領銜人都遮遮掩掩、畏畏縮縮，無法說服選民勇敢說出反共理念，守護台灣的民主自由。」

現場約有150人以上，手中高舉「大罷免、大成宮（功）」的旗幟，還有民眾自備諧音梗手牌。王先生表示，自己是普通上班族，不曉得能夠幫什麼忙，所以用練了一年的畫畫、製作手工娃娃及出席活動，表達「同意罷免」的堅定意念，並於畫作中融入普發現金一萬元、紅姐的時事梗，「來都來了，726罷完再走」、「不怕一萬拿不到，只怕萬一罷不掉！」搭配手繪藍委數鈔票、背後死神中共圖像，栩栩如生。

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