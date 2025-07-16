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    細數葉元之「慣老闆行徑」 台北街頭電子看板引熱議：是多刻薄？

    細數葉元之「慣老闆爭議」，台北市捷運大安站對面竟也出現巨幅電子廣告，引發討論。（記者甘孟霖攝）

    細數葉元之「慣老闆爭議」，台北市捷運大安站對面竟也出現巨幅電子廣告，引發討論。（記者甘孟霖攝）

    2025/07/16 19:56

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免首波7月26日就要投票，國民黨新北市板橋東區立委葉元之因「慣老闆」等爭議衝高仇恨值，被視為危險名單之一。台北市捷運大安站對面最近竟也出現巨幅廣告，細數葉元之慣老闆爭議，引發熱議。

    葉元之先前被控對已故方姓助理職場霸凌，爭議持續延燒，方姓助理遺孀日前再度控訴，亡夫遭葉元之言語羞辱及精神虐待，請假被刁難，葉元之還冷血地說，「辭職就不用請假」，丈夫甚至在進急診室前加班到凌晨，在病榻前還不知已被開除。

    捷運大安站對面信義路上近日出現巨型橫幅電子看板廣告，幾則輪播內容分別為「『辭職就不用請假』 葉元之語錄」、「對學長冷暴力 揭葉元之出言羞辱」、「揭葉元之慣老闆 3大離譜行徑」、「揭葉元之精神虐待 『刻薄語錄』」、「請病假『要看時間』 葉元之語錄」，標語後方還附上相關新聞報導的QR碼，手機開啟相機掃描就能看。

    民眾邱先生說，之前沒有特別關注葉元之的爭議，不過看到廣告上的「刻薄語錄」、「離譜行徑」等語句後，反而會引發好奇心，因而想掃描QR碼進去看看究竟是多刻薄？看了之後覺得好誇張喔！

    除了輪播葉元之幾則報導的相關廣告，電子看板也輪播國民黨大安區市議員王欣儀力挺藍委羅智強的廣告。

    罷免葉元之團隊「板橋大刪元」回應說，尚不能確認是否是團隊掛出。

    台北市捷運大安站對面也出現巨幅廣告細數葉元之慣老闆爭議。（記者甘孟霖攝）

    台北市捷運大安站對面也出現巨幅廣告細數葉元之慣老闆爭議。（記者甘孟霖攝）

    台北市捷運大安站對面也出現巨幅廣告細數葉元之慣老闆爭議。（記者甘孟霖攝）

    台北市捷運大安站對面也出現巨幅廣告細數葉元之慣老闆爭議。（記者甘孟霖攝）

    台北市捷運大安站對面也出現巨幅廣告細數葉元之慣老闆爭議。（記者甘孟霖攝）

    台北市捷運大安站對面也出現巨幅廣告細數葉元之慣老闆爭議。（記者甘孟霖攝）

    除了輪播葉元之幾則報導相關廣告，電子看板也輪播國民黨大安區市議員王欣儀力挺藍委羅智強的廣告。（記者甘孟霖攝）

    除了輪播葉元之幾則報導相關廣告，電子看板也輪播國民黨大安區市議員王欣儀力挺藍委羅智強的廣告。（記者甘孟霖攝）

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