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    放鳥傅崐萁！韓國瑜「跳過花蓮直奔台東」解釋原因了

    立法院長韓國瑜（前排左）今晚到台東挺黃建賓（前排右）。（記者黃明堂攝）

    立法院長韓國瑜（前排左）今晚到台東挺黃建賓（前排右）。（記者黃明堂攝）

    2025/07/16 19:41

    〔記者黃明堂／台東報導〕「花蓮王」傅崐萁今天搬出「韓國瑜下午會到花蓮車掃」來壯聲勢，沒想到韓國瑜直接跳過花蓮，晚間準時到達台東為反罷免黃建賓造勢，「跳過花蓮、直奔台東」引發想像。韓國瑜在台東場解釋，是因高速公路塞車，沒辦法之下，選擇先放下花蓮傅崐萁，一定要趕台東黃建賓的場。

    國民黨今晚在台東市大豐地區的豐安宮舉辦反霸免黃建賓造勢大會，國民黨祕書長黃健庭及台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、台東市長陳銘風等藍營要角集結，現場動員千人，晚間6點半由韓國瑜準時壓軸宣講。

    韓國瑜原訂下午在花蓮為傅崐萁造勢，但未現身，他一到台東場解釋緣由，早上11點半在立法院接見重要貴賓，預計下午3點半在花蓮坐上宣傳車為傅崐萁宣講，30分鐘後再坐火車到台東。結果，在高速公路堵車，過了羅東之後實在沒辦法，再回到新蘇澳改坐火車到花蓮，時間兜不攏，傅崐萁非常著急，但他實在沒有辦法，為了黃建賓，只好先不管花蓮，一定要趕台東這個場，花蓮改天再過去。

    韓國瑜說，今天這一趟換了兩列火車，還有坐車穿過雪山隧道，深深感覺到台東20萬縣民一條平安回家的道路多麼重要！

    立法院長韓國瑜（前排右1）到台東挺黃建賓（前排中）。（記者黃明堂攝）

    立法院長韓國瑜（前排右1）到台東挺黃建賓（前排中）。（記者黃明堂攝）

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