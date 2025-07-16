站台反罷無望了？ 陳佩琪點名藍營這2人：得意嘴臉到死都不會忘！

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

2025/07/16 19:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批大罷免投票將於7月26日登場，藍白近期積極合作宣傳反罷，但有消息傳出有地方藍營直指，打「黃國昌牌」無法激起小草共鳴出來投不同意罷免票，研議是否找民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪站台反罷，引發外界討論。不過陳佩琪今天（16日）在臉書發文，點名當初告發京華城案的國民黨北市議員鍾小平和游淑慧，「他們得意的嘴臉，我到死都不會忘記！」

陳佩琪今傍晚在臉書發文，「『八位公務人員證稱京華城一切合法案』，縱然如此，但我的先生卻被抓去關了快一年了，最近看他出庭時穿著短褲，露出的小腿佈滿大片烏青，上面還出現一條條五爪抓痕，看了讓人眼淚直掉。有次他坐在被告席上，用手比了比小腿傷口，不知道他要跟我講什麼，在家這種毛病都是我來處理，如今卻只能遠遠地望著他看，連輕聲問他『怎麼了』都不可得，每一靠近，旁邊就傳來『看看可以，不可以出聲音交談』，他是什麼重刑犯？還是死刑犯？快一年了，還要這樣對待他？」

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她接著說：「回想京華城起因，一堆綠網軍不忘在我臉書下留言說，要我記住是鍾小平和游淑慧去告發的，我發誓此生永遠不會忘記這兩人，也會記住綠媒在政論節目上大肆吹捧他們兩個是藍營「惟二」腦袋清楚的人，兩人在一旁還深以為傲，那個得意的嘴臉，我到死都不會忘記……我真的很想知道鍾小平告發京華城的事由是什麼？北檢可以大方公布出來看看嗎？還是議員自己說說看，是你提供什麼有力的大事證，讓北檢大搖大擺地來我家搜索、押人？就憑你在政論節目夢到的說看到我家有六千萬到三億的現金？我也曾夢見你鍾小平家有1500個比特幣啊？」

「接著是游淑慧的調查報告，也想請問北檢，游淑慧的調查報告是寫了什麼，讓你們如此大規模地搜索、羈押？也請游議員自己出來說說你的曠世巨著寫了些什麼，讓一堆人被押了一年，還不見落幕跡象？這事件有家屬不堪壓力而離世，先生健康被殘害到差點喪命，羈押期間公公離世，磋商一個告別式行程，還沒被定罪的人就沒人權到極點，過程喬了再喬，喬到最後家祭遲到，公祭開始就被拖走，火化時也不能在旁陪伴，先生說至今不知道父親骨灰放在哪裡，最近法院內還有一個在押、快八十歲的被告，都在醫院開刀了，法院卻開出讓人無法交保的條件折騰他……」

陳佩琪繼續訴苦，「最讓先生感傷、難以釋懷的是去年底公公生病這段期間……去年九月他被押後，公公開始重病不起，後來發生心肌梗塞，雖是他專長，卻無法親自照顧，年底被押四個月了，本以為該找的證據都找了，也該放人了，沒想到羈押到父親過世、舉行告別式都還不放人。年底他戒護去台大醫院ICU探視父親，說了一句『此仇不共戴天』，年初問過他你確實有講過這句嗎？ 他說千真萬確，他有講過，只是不知道這句話當初是怎麼漏出去的？神通廣大的鏡檢？在旁的醫護人員？還是戒護科人員？」

「套句法律術語，『不想爭執這個』，這沒意義，我只意識到民進黨動用國家司法機器，千方百計想置他於死地，那種殘暴、栽贓、壓迫和羞辱，這輩子已是不共戴天了，現在我們才寫幾篇臉書澄清京華城事實，就開始說這就是影響、壓迫證人和串證？原來幾篇臉書就足以抗衡國家司法機器的迫害啊？你們也太小看自己了啦！」

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