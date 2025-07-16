趙少康被爆726出國爽玩不投票 顏擇雅：盼藍營朋友們「見賢思齊」！

趙少康被爆出7月26日當天出國爽玩。（資料照）

2025/07/16 19:27

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批大罷免投票將於7月26日登場，近期積極出面催不同意罷免票的國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康，近日卻爆出726當天出國爽玩，根本不會在國內投票，引發外界嘲諷。對此，作家顏擇雅也語帶調侃呼籲大家，把趙少康投票日出國旅遊的消息，傳給身邊的藍營朋友看，鼓勵他們「見賢思齊」！

顏擇雅今傍晚在臉書發文，「趙少康是正藍軍，是知識藍與經濟藍的代表人物，這點沒人否認吧。他最近幫罷免反對方助講，都強調大罷免的結果是投票率決定。結果他決定7/26不會去投票。這是7/13那天《太報》的獨家，說7/26當天趙少康會在東非旅遊，4月就報名繳費的。」

請繼續往下閱讀...

顏擇雅接著說：「4月的時候，同意方這邊正在如火如荼拚二階連署，罷團也努力宣傳說，三階投票時間最可能落在7月下旬和8月，大家要把時間空下來。就在同時，趙先生迫不及待把時間鎖給東非看獅子。他這決定太有意思了。如果你有藍營朋友，堅持不願投同意票的，請把趙先生的決定告訴他們。並鼓勵他們見賢思齊，也利用那個時段出國散散心，或去哪裡郊遊。」

相關新聞請見：要大家「再愛藍委一次」返鄉投票 趙少康竟傳726出國爽玩被酸爆！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法