政院推「國家防疫一體計畫」 期程5年、預算初估20億

行政院政務委員陳時中說明「國家防疫一體聯合行動計畫」的計劃架構與目的。（記者謝君臨攝）

2025/07/16 19:29

〔記者謝君臨／台北報導〕針對行政院推動「國家防疫一體聯合行動計畫」，政務委員陳時中今表示，過去的風險幾乎都從疾病開始，發病後去探究原因，再來想以後怎麼預防，希望將這樣的概念改由環境、食品、動植物進行監控，建立預防體系，及早發現風險。他說，包括衛福部、農業部、內政部、環境部要成立一個政策會報，下設專案辦公室，統整各方面事情。目前初估預算約20億元，但還沒有定案。

陳時中表示，該計畫是先由國際啟動的，包括聯合國四方組織、聯合國農糧署、世界衛生組織、世界動物衛生組織，以及聯合國環境規劃署，主要是有感人類、動植物和環境在健康上是不可分的，互有因果關係存在，而在Covid-19疫情後，感覺流行病風險越來越大，台灣也應有相對應因應措施。

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至於整體做法，陳時中說，則採用四方組織建議的六大路徑，包括：強化人類、動植物與環境防疫一體，整合制度框架；減少來自新興及再浮現的人畜共通疾病流行與大流行的風險；控制及消除地域性人畜共通疾病、被忽視熱帶疾病與病媒傳播疾病；強化對食安風險的評估、管理及溝通；遏制抗生素抗藥性的大流行；將環境整合納入防疫一體。未來也會和國際接軌。

陳時中也舉「烏腳病」為例，指當時發生後造成很多人手腳黑掉，必須剁手腳，大家不知道什麼情況，後來發現是地下水裡面高量砷的問題，才讓疾病得到一定控制，但傷害已經造成，若能及早對地下水、土壤有相關監控，可能就不會造成這樣的情況。

陳時中表示，計畫期程是從2026年至2030年，總共5年。明年初步把計畫完成後，要做外部評估，會請國際專家來檢視計畫的完整性和國際接軌的適當性。至於預算部分，因為預算還沒有通過，初估約20億元左右的規模，不過沒有完全定案，因為其中包含很多既有在做的，其實整合的工作比較多。

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