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    電視說明會還有1分鐘！罷免林德福領銜人獻唱 手語老師憋不住笑了

    朱約信唱歌讓手語老師忍不住笑了出來。（取自新北生活台YouTube頻道「第11屆立法委員（新北市第9選舉區） 林德福罷免案公辦電視罷免說明會」）

    朱約信唱歌讓手語老師忍不住笑了出來。（取自新北生活台YouTube頻道「第11屆立法委員（新北市第9選舉區） 林德福罷免案公辦電視罷免說明會」）

    2025/07/16 18:39

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免將進入最終階段，今天（16日）舉行立委林德福罷免案電視罷免說明會，林德福未出席，罷免領銜人朱約信自彈自唱，表達對罷免林德福的訴求。有網友發現手語老師在朱約信唱歌時，忍不住笑了出來，將歡樂片段PO網引發討論。

    朱約信今日在罷免說明會最後一階段發言完畢後，突然發現還有大約一分鐘時間，於是就搬出吉他宣布要唱歌，並要電視機前的觀眾朋友跟著他「我唱一句大家唱一句」。接著他就唱起「假立委、親共匪」歌詞，讓一旁畫面的手語老師忍不住笑了出來，動作還因此停下了一會。

    相關片段被剪輯轉至社群平台後，網友紛紛留言表示：「手語老師看起來也很快樂啊」、「手語老師是苦笑吧！罷團太有創意 哈哈」、「手語老師超強」、「手語老師和主持人都Hold不住笑了」、「公民團體的罷免活動，有感性有歡樂有熱情」、「手語老師快不行了」、「笑出來沒關係啦」。

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