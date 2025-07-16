修財劃法 115年科技預算少200億 吳誠文：難道不如每人發1萬嗎

國科會統計歷年科技預算，今年1595億元、去年1570億元，今年則受到財劃法影響，只能編列1601億元，較原先希望的1800億元還少近200億元。（記者吳柏軒攝）

2025/07/16 18:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會今（16日）舉行第16次委員會議，通過115年度一般科技預算1601億元，較今年1月預先規劃的1800億元少近200億元，行政院政委兼國科會主委吳誠文解釋，是受到財劃法影響，政院預算受到很大限制，受訪時還直言科技預算「難道不如每人發1萬元嗎？」呼籲台灣經濟狀況好，應創造更好表現，盼未來有機會讓立法院了解。

國科會第16次委員會議進行115年度政府科技計畫先期作業，今審議通過匡列一般科技預算1601億元，但國科會今年1月就已規劃明年科技預算、希望編列1800億元，如今2個數字中間差了近200億元，吳誠文遺憾表示，無法按照原先規劃，是因為政院預算受到「財政收支劃分法」修法影響，造成科技預算無法大幅增加。

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吳誠文說，台灣現在經濟發展很好，政府因此編列預算，要維持台灣競爭力，讓科技產業協助百工百業往前推動，強調科技產業是台灣最重要命脈，認為台灣在國際角色已非代工，而是讓全球AI創新能夠實現的關鍵，但「我們不是高枕無憂」，歐美日等國都在追趕耕耘先進半導體製程，台灣不能原地踏步，而半導體優勢延續需要不斷投資，創造產業所需的新技術，因此也需要更多科研預算來支持。

「這個預算的增加，難道還不如2350萬每人發1萬元嗎？」吳誠文強調，科研預算可以幫助產業拓展國際市場，幫助民主供應鏈與友好國家發展，同時也要創造台灣自己內需市場，才能共榮發展、創造GDP，未來希望立法院不要再阻擋行政院編列更高的預算來服務人民，國科會的委員會中也有民間代表，也都非常支持政府科技預算應繼續增加。

國科會科技辦公室執行秘書張振豪統計，目前明年度科技預算編列，大致分給次世代通訊科技發展方案43.9億元，大南方新矽谷推動方案22.3億元，智慧機器人計畫22.9億元，淨零科技方案102.7億元，晶創台灣方案211.9億元；今年科技預算1595億元、去年1570億元。

而新版財劃法讓地方政府財源增加，吳誠文也希望，地方收入增加，配合中央規劃，創造更大內需市場，完成總統賴清德均衡台灣國政願景，造就國內供應鏈，形成堅強國家隊，促進台灣創新應用蓬勃發展。

國科會主委吳誠文公布明年一般科技預算匡列1601億元，較原先規劃少200億元，原因是財劃法修法影響，希望立法院支持科技預算，讓台灣科技持續領先。（記者吳柏軒攝）

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