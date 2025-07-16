為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高虹安罷免案公辦電視說明會秀政績 曾資程逐一打臉

    新竹市第11屆市長罷免案公辦電視說明會今天舉行。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市第11屆市長罷免案公辦電視說明會今天舉行。（記者洪美秀翻攝）

    2025/07/16 18:24

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市第11屆市長罷免案公辦電視說明會今天舉行，涉貪停職的高虹安稱罷免她沒正當性，除續操作棒球場缺失，也提出市府2年多來的政績。但遭市議員曾資程逐一打臉，號召市民看清無能的高虹安真面目，26日投同意罷免票，下架高虹安。

    曾資程說，棒球場檢調不是沒動作，高虹安市府多個秘書洩密交保，高虹安最清楚，卻還說檢調沒動作？說還債45億，但市政基礎建設做不好，市民等一面反光鏡等2個多月還沒裝，市容雜亂，雜草叢生，還好意思說還債？育兒津貼說要每月加1000元，到現在都沒發。聲稱污水接管率提高，但現有污水處理量能已飽和，管子接好無法排有什麼用？

    高虹安說被罷免會由沒有民意的中央指派，曾資程就問，現在的代理市長邱臣遠，連竹市122個里都不知道，難道有民意？敬老愛心卡說要點數加碼20%，到現在都沒有，就連臥病在床的長輩也不能領。自由車場改善工程擺爛，號稱完工99%，到現在缺失一堆，連世壯運賽事都移地舉辦結束了。

    選前承諾關埔慈雲空橋全區2025年完工，到現在1座都沒完工，還造成鄰損，卻說別人造謠？外界質疑男友干政，高虹安說是造謠？如果沒有干政，為何高虹安要拍影片向市民道歉？如果高虹安做得好，為什麼高虹安任命的前文化局長錢康明會支持同意罷免？又為何有5萬多名市民要罷免連署？

    新竹市議員曾資程籲市民726下架貪污無能高虹安。（記者洪美秀攝）

    新竹市議員曾資程籲市民726下架貪污無能高虹安。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播