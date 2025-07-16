高虹安罷免案公辦電視說明會秀政績 曾資程逐一打臉

新竹市第11屆市長罷免案公辦電視說明會今天舉行。（記者洪美秀翻攝）

2025/07/16 18:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市第11屆市長罷免案公辦電視說明會今天舉行，涉貪停職的高虹安稱罷免她沒正當性，除續操作棒球場缺失，也提出市府2年多來的政績。但遭市議員曾資程逐一打臉，號召市民看清無能的高虹安真面目，26日投同意罷免票，下架高虹安。

曾資程說，棒球場檢調不是沒動作，高虹安市府多個秘書洩密交保，高虹安最清楚，卻還說檢調沒動作？說還債45億，但市政基礎建設做不好，市民等一面反光鏡等2個多月還沒裝，市容雜亂，雜草叢生，還好意思說還債？育兒津貼說要每月加1000元，到現在都沒發。聲稱污水接管率提高，但現有污水處理量能已飽和，管子接好無法排有什麼用？

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高虹安說被罷免會由沒有民意的中央指派，曾資程就問，現在的代理市長邱臣遠，連竹市122個里都不知道，難道有民意？敬老愛心卡說要點數加碼20%，到現在都沒有，就連臥病在床的長輩也不能領。自由車場改善工程擺爛，號稱完工99%，到現在缺失一堆，連世壯運賽事都移地舉辦結束了。

選前承諾關埔慈雲空橋全區2025年完工，到現在1座都沒完工，還造成鄰損，卻說別人造謠？外界質疑男友干政，高虹安說是造謠？如果沒有干政，為何高虹安要拍影片向市民道歉？如果高虹安做得好，為什麼高虹安任命的前文化局長錢康明會支持同意罷免？又為何有5萬多名市民要罷免連署？

新竹市議員曾資程籲市民726下架貪污無能高虹安。（記者洪美秀攝）

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