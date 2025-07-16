黃國昌號召7/20民進黨中央黨部前反罷免 館長、6藍委將現身

民眾黨今天下午舉行中央委員會，會後由新聞部主任吳怡萱（右）、文宣部主任李頂立（左）及發言人張彤（中）召開記者會，宣布7月20日將在民進黨中央黨部前集結反罷免。（記者王藝菘攝）

2025/07/16 16:57

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨號召群眾7月20日下午在民進黨部前集結反對大罷免，今天下午公布出席名單，包含面臨罷免危機的5名台北市立委賴士葆、李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、羅智強，以及不分區立委吳宗憲；此外，民進黨創黨元老許國泰、前民進黨籍立委郭正亮、網紅館長陳之漢也將現身。

民眾黨今天下午舉行中央委員會，會後由新聞部主任吳怡萱、文宣部主任李頂立及發言人張彤共同召開記者會，宣布7月19日在新竹天公壇、7月20日在台北市民進黨中央黨部前集結，呼籲民眾站出來，抗議賴政府發動大惡罷。

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李頂立指出，台灣在解嚴38年後，再度走向威權與民主的十字路口，批評民進黨政府正以假訊息治理、法制黑箱與行政壓制，逐步侵蝕台灣自由。他點名批評總統賴清德意圖恢復軍事法庭、推動國安法庭，甚至揚言用刑法100條對付在野黨，反映的都是蠢蠢欲動的威權思想。

李頂立說，民眾黨7月20日下午4點在民進黨中央黨部前舉行「反罷行動」大型集會，出席陣容包含民眾黨8位立委及4位台北市議員、5位國民黨台北市立委與吳宗憲，民進黨創黨元老許國泰、前立委郭正亮與網紅館長陳之漢，一同宣示「反罷要贏、台灣要贏」，請支持者穿上白色上衣、守護台灣民主。

張彤指出，民進黨持續進行政治鬥爭，為推動罷免案無所不用其極，尤其民進黨立委柯建銘與其子弟兵林志潔，對在野黨不斷發動惡意攻擊，林志潔造謠收到廉政署函覆新竹市政府違反行政中立，出包後才改口是自己認定的，根本是「超譯造謠」誤導社會大眾。

張彤呼籲，新竹市民應該拒絕民進黨所主導的政治操弄，用「不同意票」守護自己兩年前投下的民主選擇；她也預告，7月19日晚間民眾黨將在新竹天公潭舉辦「反罷行動」集會，揭穿民進黨操弄輿論的真相，邀請所有關心新竹的民眾參與。

民眾黨新聞部主任吳怡萱（中）、文宣部主任李頂立（左）及發言人張彤（右）召開記者會宣布，7月20日在台北市的民進黨中央黨部前集結反罷免。（記者王藝菘攝）

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