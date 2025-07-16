楊双子伴侶挺罷遭攻擊 賴清德表達關心慰問

作家楊双子的伴侶賴庭荷日前在中和參與罷免宣講時，突遭婦人當街攻擊。（圖擷自threads）

2025/07/16 17:27

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今邀請文學作家楊双子到中常會，就「『台灣文學』之必要：文化記憶與國家認同的紙上戰爭」進行專案報告，據轉述，楊提及，我們的國家認同正面臨「北京中心」與「台灣中心」的爭論，因此他不斷透過書寫強化台灣主體性；針對楊的伴侶日前參與罷免宣講遭攻擊，黨主席賴清德也特別表達關心慰問。

據轉述，楊双子報告時提到，基因是生物的遺傳因子，迷因也是文化的遺傳因子，「文化迷因」是一種戰爭，攸關國家認同，我們的國家認同，現在面臨文化中心是在北京中心、還是台灣中心的爭論，這也是文化迷因的一種。

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楊双子赴民進黨中常會談國家認同

楊双子表示，台灣作家不停書寫台灣故事，希望抗衡北京中心，強化「台灣主體性」，正是他一直以來在做的事。

與會人士指出，賴清德對楊双子的伴侶參與罷免宣講時遭攻擊一事，表達慰問與關心。中常委吳思瑤則在會中說，台灣文化真的非常重要，她一直很關切台灣的無形及有型文化遺產要不要申列，對於文化部重新討論，她予以認同，大力支持台灣政策。

據轉述，立法院民進黨團總召柯建銘會中也提到，藍白強勢通過攸關普發現金1萬元的特別條例，就是違法違憲，就是用來買票、正當性不足，立法院會只剩下五個案子要處理，包括選罷法、地制法、預算法、刑法、延會案，這些都沒有協商，週五要看院會的結果，持續關注。

民進黨秘書長林右昌則提到，2025外交培力營甄選籌備完成，19日將出發美國交流。

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