為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    尷尬了 韓國瑜下午放鳥傅崐萁 直奔台東

    傅崐萁早上在花蓮縣選委會參加公辦電視說明會，受訪時提到「韓國瑜下午會到花蓮和鄉親打招呼」，沒想到行程臨時取消、放鳥傅崐萁。（記者花孟璟攝）

    傅崐萁早上在花蓮縣選委會參加公辦電視說明會，受訪時提到「韓國瑜下午會到花蓮和鄉親打招呼」，沒想到行程臨時取消、放鳥傅崐萁。（記者花孟璟攝）

    2025/07/16 16:41

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨24名立法委員第一波罷免投票將在7月26日舉行，即將邁入選前最後一週黃金週，「花蓮王」傅崐萁今天回花蓮，強調「柯建銘發起大罷免，目的是當立法院長」，搬出「韓國瑜下午會到花蓮車掃」來壯聲勢，但沒想到韓國瑜卻直接跳過花蓮，直奔今晚台東反罷免黃建賓宣講，媒體衝到現場才知臨時取消，氣氛尷尬。

    距離26日投票日只剩最後10天，花蓮反罷免傅崐萁方原訂明天找立法院長韓國瑜到花蓮掃街，不過因明天17日徐巧芯也找韓國瑜陪同車掃，因此韓國瑜行程改成今天跑花蓮、台東，原訂下午2點40分在花蓮市重慶市場前車隊集結出發，但大批媒體衝到現場，卻不見車隊影子，傅崐萁花蓮服務處人員才一臉尷尬向媒體表示「辣個男人沒辦法來了」，理由是蘇花公路宜蘭東澳至南澳段，上午8點40分有砂石車翻覆、造成「蘇花塞車」所以行程取消。

    由於韓國瑜原訂花蓮車掃時間，距離砂石車翻車已超過6小時，事故早已排除，加上韓國瑜晚間並未取消台東行程，要替黃建賓站台宣講反對罷免，韓「跳過花蓮、直奔台東」為哪樁？引發外界玩味。

    傅上午參加花蓮選委會的公辦電視說明會，受訪時還說「韓國瑜下午將到花蓮拜訪鄉親」言猶在耳，但傅崐萁說好的花蓮車掃，韓國瑜臨時取消，讓現場等候的大批媒體、負責維安的警察都是車掃開始前半小時才收到通知，相當傻眼。

    對於韓國瑜為何「跳過花蓮」，國民黨花蓮縣議會黨團書記長吳東昇緩頰，可能因為蘇花路況所以取消花蓮行程，至於是否還有後續花蓮車掃的安排，暫時還無法確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播