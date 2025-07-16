尷尬了 韓國瑜下午放鳥傅崐萁 直奔台東

傅崐萁早上在花蓮縣選委會參加公辦電視說明會，受訪時提到「韓國瑜下午會到花蓮和鄉親打招呼」，沒想到行程臨時取消、放鳥傅崐萁。（記者花孟璟攝）

2025/07/16 16:41

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨24名立法委員第一波罷免投票將在7月26日舉行，即將邁入選前最後一週黃金週，「花蓮王」傅崐萁今天回花蓮，強調「柯建銘發起大罷免，目的是當立法院長」，搬出「韓國瑜下午會到花蓮車掃」來壯聲勢，但沒想到韓國瑜卻直接跳過花蓮，直奔今晚台東反罷免黃建賓宣講，媒體衝到現場才知臨時取消，氣氛尷尬。

距離26日投票日只剩最後10天，花蓮反罷免傅崐萁方原訂明天找立法院長韓國瑜到花蓮掃街，不過因明天17日徐巧芯也找韓國瑜陪同車掃，因此韓國瑜行程改成今天跑花蓮、台東，原訂下午2點40分在花蓮市重慶市場前車隊集結出發，但大批媒體衝到現場，卻不見車隊影子，傅崐萁花蓮服務處人員才一臉尷尬向媒體表示「辣個男人沒辦法來了」，理由是蘇花公路宜蘭東澳至南澳段，上午8點40分有砂石車翻覆、造成「蘇花塞車」所以行程取消。

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由於韓國瑜原訂花蓮車掃時間，距離砂石車翻車已超過6小時，事故早已排除，加上韓國瑜晚間並未取消台東行程，要替黃建賓站台宣講反對罷免，韓「跳過花蓮、直奔台東」為哪樁？引發外界玩味。

傅上午參加花蓮選委會的公辦電視說明會，受訪時還說「韓國瑜下午將到花蓮拜訪鄉親」言猶在耳，但傅崐萁說好的花蓮車掃，韓國瑜臨時取消，讓現場等候的大批媒體、負責維安的警察都是車掃開始前半小時才收到通知，相當傻眼。

對於韓國瑜為何「跳過花蓮」，國民黨花蓮縣議會黨團書記長吳東昇緩頰，可能因為蘇花路況所以取消花蓮行程，至於是否還有後續花蓮車掃的安排，暫時還無法確定。

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