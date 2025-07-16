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    凌濤稱賴清德下週恐宣布戒嚴 網狠酸：比你「掏鳥」機率低！

    國民黨智庫副執行長凌濤16日稱，賴清德可能會在大罷免投票當週宣布戒嚴。（資料照）

    國民黨智庫副執行長凌濤16日稱，賴清德可能會在大罷免投票當週宣布戒嚴。（資料照）

    2025/07/16 19:07

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首批大罷免投票將於7月26日登場，國民黨智庫副執行長凌濤今天（16日）跳出來「提醒」大家要慎防民進黨的「十大奧步」，其中之一就是總統賴清德下週可能會宣布戒嚴，讓大批網友傻眼，狠酸「這機率應該比凌濤『掏鳥』還低！」

    國民黨今天上午召開「惡罷只靠仇恨，慎防罷免十大奧步！」記者會。凌濤和藍營發言人楊智伃稱，第一種奧步就是引用賭盤資訊帶風向，第二種是賴清德下週可能宣布戒嚴，第三種是賴政府利用假新聞營造台美關稅談判取得正面進展假象，第四種是抹紅國民黨，第五種是虛構藍白兩黨亂砍預算，第六種是中選會恐行政不中立，第七種是散布仇恨恐懼，第八種是用走路工自導自演抹黑藍委，第九種是用反串方式誤導民眾投票，第十種是胡亂發送細胞簡訊製造國人恐慌。

    大批網友看了傻眼至極，「如果會戒嚴，就表示會有叛變。我也可以預言，下週藍白陣營有可能集結白爛發動政變，這樣的劇情才夠完整……果然是天橋下說書的雜耍小丑」、「到底是吃到什麼東西才會造謠有這些事會發生？」、「真的什麼話都敢說耶，國民黨是沒別的花樣嗎？」、「戒嚴不就是國民黨最拿手的？」、「所以下禮拜國民黨是要發動內戰？還是？」、「真的急到瘋了」。

    還有不少人拿凌濤過去被爆出跟別人視訊露鳥、索要色照的醜聞，他當時還自爆對方是男性，狠酸「掏鳥會不會比較有可能？」、「不知道紅姐如何評價凌濤？掏都掏出來了哥」、「我以為是凌濤下禮拜可能會宣布出櫃」、「這比他遛鳥的機率低很多吧」、「0掏管不住鳥，現在也管不住嘴」、「這機率比凌濤掏鳥還低」、「我在這宣布，凌濤下星期可能會掏出來跑桃園市一圈」。

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