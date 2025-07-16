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    沈伯洋父公司遭中廢止登記註冊 吳沛憶：藍配合抹黑介選將被民意淘汰

    國台辦今（16）日證實，已將沈父公司從中國海關廢止登記註冊，民進黨立委吳沛憶說，國民黨配合中國認知作戰系統性抹黑沈伯洋，意圖介入罷免選舉，並非中國首次干預台灣民主，若一意孤行「一中原則」，終將被台灣民意淘汰。（資料照）

    國台辦今（16）日證實，已將沈父公司從中國海關廢止登記註冊，民進黨立委吳沛憶說，國民黨配合中國認知作戰系統性抹黑沈伯洋，意圖介入罷免選舉，並非中國首次干預台灣民主，若一意孤行「一中原則」，終將被台灣民意淘汰。（資料照）

    2025/07/16 17:07

    〔記者方瑋立／台北報導〕中國針對民進黨立委沈伯洋抹黑斧鑿斑斑，國台辦今（16）日透過回應官媒提問的方式證實，已將沈父公司從中國海關廢止登記註冊，宣稱是對「台獨頑固份子」關聯企業的懲戒和打擊。對此，民進黨立委吳沛憶今天說，國民黨配合中國認知作戰系統性抹黑沈伯洋，意圖介入罷免選舉，並非中國首次干預台灣民主，若一意孤行「一中原則」，終將被台灣民意淘汰。

    中國國台辦發言人陳斌華今天在例行記者會上，透過回應中國官媒「央視」記者提問的方式，證實中國海關總署已廢止一間與沈父沈土城「兆億」公司有關企業，並宣稱是對「台獨頑固份子」關聯企業「謀獨挑釁」的有力懲戒和堅決打擊，「絕不允許有人一邊在大陸（中國）賺錢，一邊支持台獨分裂活動」。

    對此，吳沛憶今天接受《自由時報》訪問說，國民黨亦配合中國認知作戰，有系統抹黑沈伯洋，並意圖介入罷免選舉，這並非中國首次干預台灣民主。

    她表示，被中國冠上「台獨頑固份子」是沈伯洋捍衛主權的勳章，目前台灣多數民意並不認同「台灣屬於中國」，若照中共標準，多數台灣民眾都是台獨份子。

    吳沛憶示警，真正該警覺的是國民黨，若國民黨仍一意孤行堅持「一中原則」，終將被台灣民意淘汰。

    沈伯洋母親近日辭世，其國會辦公室今天低調向記者說，治喪期間、暫不回覆。

    兼任民進黨主席的總統賴清德上（6）月11日在民進黨中常會提及，中國官方聯合官媒及台灣特定媒體的協同行為，系統性抹黑沈伯洋，隨後再由國台辦宣布對沈家人的所謂「制裁」，目的是反罷免、製造寒蟬效應。

    賴當時呼籲，我們應共同拒絕、阻止，團結守護民主價值及自由的生活方式，不受境外勢力惡意破壞與干預。

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