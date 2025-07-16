要大家「再愛藍委一次」返鄉投票 趙少康竟傳726出國爽玩被酸爆！

「戰鬥藍」發起人趙少康被爆726出國旅遊。（資料照）

2025/07/16 17:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批進入三階的24件國民黨立委罷免案將於本月26日舉行投票，藍白大動員積極宣傳反罷。沒想到日前高喊「再愛藍委一次」的「戰鬥藍」發起人趙少康，最近卻被爆出投票日當天要出國旅遊，引發大批鄉民嘲諷！

趙少康近期積極參加國民黨反罷免造勢活動，日前還喊出「再愛藍委一次」，激情呼籲支持者排除萬難返鄉投下不同意罷免票，怎料最近他卻被媒體踢爆，投票日當天人根本不在國內。據《太報》報導，趙少康早在今年4月就排定7月底要到東非旅遊，且已繳交旅費，726根本無法參加罷免投票。趙少康去年總統大選在北市大安國中投票，若這段期間沒有遷移戶籍地，那麼該選區的藍委羅智強，就確定少一張不同意罷免票了。

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該消息曝光後隨即被轉發到PTT引發大批鄉民嘲諷，「726這件事情對趙來說並不是那麼重要的吧？」、「穩了！藍營儘量出國，在國外看綠營崩潰」、「反觀國蔥禁止黨員7、8月出國，獨裁！」、「會不會趙已經遷籍，怕被罵」、「笑死，有夠諷刺，叫低端基層投票，自己出國爽爽玩」、「這就是國民黨的霸氣，出國玩讓你都會贏」、「戰鬥藍精神領袖開示了，你各位戰鬥藍花錢出遊比較重要」。

有人幫趙少康講話，稱「非洲的行程很貴好嘛，而且可能是有季節性的，怎麼可能取消」，卻被其他網友吐槽「趙少康那麼有錢還捨不得旅費，你其他藍營的還不照原計劃去旅遊，投票是投心酸的？」、「趙少康什麼等級哪有差這幾十萬」、「你覺得趙少康有差這個錢？」

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