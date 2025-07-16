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    不畏暴雨！ 民進黨北市議員偕罷團車掃港湖 籲罷免李彥秀

    港湖護國大遶境16日從內湖出發，參與民眾不畏午後大雷雨，魚貫出發，呼籲在726投下同意罷免票。（記者張嘉明攝）

    港湖護國大遶境16日從內湖出發，參與民眾不畏午後大雷雨，魚貫出發，呼籲在726投下同意罷免票。（記者張嘉明攝）

    2025/07/16 16:40

    〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免首波投票將於7月26日舉行，公民團體發起的「護國大遶境」今日從內湖樂活公園出發。不過，稍早北北基下起滂沱大雨，罷免國民黨立委團體「港湖除銹」成員、民進黨北市議員王孝維、何孟樺、李建昌、北市黨部主委張茂楠冒著雨站在戰車上街掃，呼籲民眾出來投下同意罷免票。

    何孟樺表示，請在地民眾一起在7月26日用同意票將李彥秀送回美國加州，我國立法院不需要親中、毀憲亂政的立委。

    王孝維也說，大家要一起出來罷免，把不好的立委趕出國會，7月26日大家一定要去投票投下同意罷免把不肖立委趕出國會，保護台灣，感謝大家，大罷免、大成功。

    「港湖除銹」團隊也說，李彥秀在立法院簽署諸多親共賣台法案，請大家在7/26出門投票一起同意罷免親中立委，懇請大家一人拉三票，讓這些親中立委離開立法院。

    港湖護國大遶境16日從內湖出發，參與民眾不畏午後大雷雨，魚貫出發，呼籲在726投下同意罷免票。（記者張嘉明攝）

    港湖護國大遶境16日從內湖出發，參與民眾不畏午後大雷雨，魚貫出發，呼籲在726投下同意罷免票。（記者張嘉明攝）

    由民進黨台北市議會黨團議員張茂楠、王孝維、何孟樺等領軍的「港湖護國大遶境」16日在午後大雷雨中出發。（記者張嘉明攝）

    由民進黨台北市議會黨團議員張茂楠、王孝維、何孟樺等領軍的「港湖護國大遶境」16日在午後大雷雨中出發。（記者張嘉明攝）

    由民進黨台北市議會黨團議員張茂楠、王孝維、何孟樺等領軍的「港湖護國大遶境」16日在午後大雷雨中出發。（記者張嘉明攝）

    由民進黨台北市議會黨團議員張茂楠、王孝維、何孟樺等領軍的「港湖護國大遶境」16日在午後大雷雨中出發。（記者張嘉明攝）

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