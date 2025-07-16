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    首頁　>　政治

    不希望美國關稅、總統出訪成大罷免政治操作 國民黨：應有適度透明度

    國民黨今天開中常會，由黨主席朱立倫主持。（記者田裕華攝）

    國民黨今天開中常會，由黨主席朱立倫主持。（記者田裕華攝）

    2025/07/16 17:10

    〔記者施曉光／台北報導〕美國對台關稅稅率，負責帶領談判團隊的行政院副院長鄭麗君隻字未提，另也傳聞總統賴清德8月將過境美國。國民黨文傳會主委林寬裕今天說，美國關稅談判以及賴清德出訪等重大議題，政府應該保持適度的透明度，讓國人一起了解面對。

    林寬裕還說，不幸的是，最近有一些評論認為這些事情被操縱做為不適當的利用，也有一些人覺得可能美方有一些意圖，想讓我國元首不能過境美國，這些重大議題需要國人一起面對，國民黨不希望這些議題被任何人當成操縱工具，進而影響大罷免結果。

    國民黨發言人楊智伃則說，對於賴清德出訪傳聞，國民黨當然樂見總統出訪有一定的規格，對等、有尊嚴，但希望不是做為國內政治操作或幫大罷免添柴火，賴清德的「團結國家十講」針對外交、兩岸議題的第五講、第六講，到底在哪裡？國民黨期待賴清德能在出訪前，把「團結國家十講」好好的講完。

    此外，媒體報導，藍營台中地方人士認為，邀請民眾黨主席黃國昌站台可能掩蓋藍委鋒芒，並不適合扮演「母雞」的角色，楊智伃回應，在罷免投票剩下最後不到10天之際，大家各自分進合擊，在野力量要針對726呼籲支持者出門對賴清德總統與民進黨投下不同意罷免票，大家各自努力，「而民進黨的努力就是造謠抹黑，分裂在野力量！」

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