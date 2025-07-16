藍委廖偉翔喊「守住普發1萬」 罷團備戰週日電視說明會正面痛擊

台中市3罷區進入白熱交戰，民眾在南屯街頭呼籲投罷免「同意」票。（記者黃旭磊攝）

2025/07/16 16:24

〔記者黃旭磊／台中報導〕距離7月26日大罷免投票倒數10天，台中市3罷區交戰白熱化，國民黨立委廖偉翔發出「守住普發1萬」宣傳，呼籲選民「出來投就會贏」要催出罷免不同意票；罷免方「中四廢翔」由領銜人吳欣儒領軍週日（20日）將出席公辦電視罷免說明會，閉門擬定論述答辯策略，與廖偉翔正面交鋒。

第11屆立委罷免案公辦電視罷免說明會預計週日上午舉行，被提案罷免的廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋將出席說明反罷理由；罷方「中四廢翔」、「中五斷健」及「中六敲羅」由領銜人吳欣儒、廖金漳及呱呱領軍，到場與3名藍委正面對決，他們說，正積極擬定講稿要痛擊藍委。

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「中四廢翔」發言人高凡璽說，團隊由領銜人吳媽帶領積極擬稿，預計在政見會上論述罷免理由，若廖偉翔提供攻擊也會預擬答辯狀回擊。

廖偉翔說，這一年在普發現金、還五天假、推動建設與民生改革上全力以赴，獲得鄉親正面回饋，目前選情同意與不同意票陷入膠著；如果反罷免投票意願不夠踴躍，極有可能落敗，勝負關鍵就在投票率，呼籲「出來投，就能守住普發現金一萬。」

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