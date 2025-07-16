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    黃國昌牌失靈、藍擬找柯妻站台？民眾黨：尊重陳佩琪決定

    灣民眾黨今天下午於黨中央召開中央委員會後記者會，出席人員包含新聞部主任吳怡萱（中）、文宣部主任李頂立（左）、發言人張彤（右）。（記者王藝菘攝）

    灣民眾黨今天下午於黨中央召開中央委員會後記者會，出席人員包含新聞部主任吳怡萱（中）、文宣部主任李頂立（左）、發言人張彤（右）。（記者王藝菘攝）

    2025/07/16 16:32

    〔記者李文馨／台北報導〕首波罷免案決戰倒數十天，傳地方藍營14日曾開會討論說，黃國昌牌失靈無法激出小草共鳴，研議是否請柯妻陳佩琪站台反罷。對此，民眾黨發言人吳怡萱說，每個反罷團體都希望凝聚更強的力量，如果國民黨有發出邀請，尊重陳佩琪醫師的決定。

    台灣民眾黨今天下午於黨中央召開中央委員會後記者會，媒體詢問，民進黨立委沈伯洋母親7月14日逝世，有民眾發先沈母的靈堂會館門外貼著「婉辭國民黨、民眾黨拈香，招待不周請見諒」，詢問民眾黨看法。吳怡萱回應，沈伯洋母親的事，民眾黨的立場是以死者為大，尊重家屬的做法。

    此外，民眾黨立委陳昭姿今天質詢經濟部次長賴建信，詢問部長郭智輝為何請假缺席？賴建信答詢說，郭南下醫院慰問台電員工。陳質疑，「（經濟）部長有能力搶救？部長可以到醫院去搶救是不是？」並反問，「台灣第一葉克膜專家是誰？不是柯文哲嗎？放他出去搶救是不是更有用？是不是有機會救回人命呢？」

    吳怡萱說明，柯文哲確實是葉克膜專家，這點應該沒有人會質疑。針對陳昭姿言論，她認為，陳委員是關心這位台電員工，民眾黨也為他祈福，希望他能盡快脫離險境。

    另外，台中地方藍營發現黃國昌「不是母雞是公雞」，14日曾開會討論是否請陳佩琪出馬搶救「台中F3」，拉抬小草投票意願。媒體詢問，陳佩琪有無機會幫國民黨站台，或出席民眾黨相關反罷活動。

    民眾黨文宣部主任李頂立回應，「該來的就會來」；吳怡萱補充，現階段每個反罷方的團體都希望凝聚更強的力量，大家集結對抗民進黨政府，所以如果國民黨有發出邀請，尊重陳佩琪醫師的決定。

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