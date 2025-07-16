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    決策轉折待釐清!高鐵延伸宜蘭環評初審通過 監委申請自動調查

    監察院。（資料照）

    監察院。（資料照）

    2025/07/16 16:03

    〔記者方瑋立／台北報導〕交通部規劃高鐵延伸宜蘭計畫，直接工程經費預估高達新台幣3521.8億元，近日通過環評初審，掀起各方爭議。監察委員林盛豐、蘇麗瓊、施錦芳今（16日）宣布申請自動調查，將針對決策轉折、評估程序、民意參與與都市擴張等關鍵問題，深入瞭解實情。

    監委指出，鐵道局原先長年推動「北宜直鐵」提速計畫，卻於2019年突然轉向高鐵延伸宜蘭方案，外界質疑是否有可行性評估與全面性比較？又是否依行政院相關規定完成重大公共建設提報編審？加上政院尚未核定綜合規劃前，就逕行送交環評審查，規劃過程亦未見有營運者參與，恐有高估需求與效益、低估營運成本之虞，決策轉折與程序是否完備、公開透明，均有待釐清。

    此外，高鐵設站宜蘭，直接影響地方發展與縣民權益，卻僅在送交第2階段環評前草草舉辦3場公聽會，民眾參與機制是否充足，亦引發質疑。監委強調，本案攸關宜蘭縣整體空間規劃，工程規模巨大，更應廣納各界意見，避免決策黑箱。

    監委指出，鐵道局原規劃於宜蘭縣政中心東南側設站，初估約190公頃作為高鐵宜蘭車站特定區，後又擴大至420公頃，並由宜蘭縣府於今年6月公告勞務採購招標，預算高達6920萬元。此番變動是否尊重規劃專業？是否依「非都市土地申請新訂或擴大都市計畫作業要點」進行分析盤點，防杜都市無效率擴張？相關過程亦有待釋疑。

    監委說，尊重環評委員會的專業審查，但考量外界疑慮未因審查進度而消弭，仍呼籲環評大會應秉持透明、公正、中立原則審慎處理，並妥為說明，以展現政府決策負責精神。

    監委強調，推動國家重大建設應具備妥適性，更須嚴守法定程序，兼顧地方需求與民眾權益。興辦程序的合法完備是取得共識、順利推動的關鍵，故啟動調查。

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