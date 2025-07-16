戴振博細數政見跳票、罷免理由 高虹安逐一反駁

新竹市罷免高虹安的領銜人戴振博在公辦電視說明會細數高虹安被罷免的各種理由，籲市民26日出門投票。（記者洪美秀翻攝）

2025/07/16 16:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市第11屆市長罷免案公辦電視說明會今天舉行，新竹雙罷領銜人戴振博細數罷免涉貪停職市長高虹安的理由，不僅連3年市政評比都是吊車尾，且多項政見跳票，號召市民26日投同意罷免。

戴振博表示高虹安除貪污判刑遭停職，上任後整天跑法院，還有男友干政、大方接受回建築、多輛豪車招待，更稱無心市政，市轄大小公園、馬路邊草叢長到妨害視線，多項政見跳票，包括關埔空橋才開工就造成鄰損停工、自由車場淪為「摔車場」、中央補助款連續被收回，更利用行政資源反罷免、利用市府官方臉書直播反罷免。

請繼續往下閱讀...

高虹安對各項罷免理由也逐一反駁，稱上任後市政屢獲得國內外多項大獎肯定；至於市政延宕與補助收回，許多都是前市府遺留問題，強調上任後整體預算執行率分別是90.92%以及91.99%，並再提新竹棒球場在前市府任內開幕，但爆出多項工程缺失，像是停車場無梁版結構不安全、未按圖施作及級配不合格、球場排水設計施作不良，統包商將原土壤級配運出回填廢棄物，多項驗收紀錄存疑等，並反問難道這些前市府都沒有責任，還是惡劣統包商有可憐之處？

對棒球場缺失，戴振博也回擊稱，有問題就處理才是負責的市府，不是一味甩鍋給前朝，只要有證據就應要辦，這完全沒有維權的空間；但如果沒有證據就指控，這就是政治操作，現在是民眾黨在執政，但高虹安已忘記執政黨的本分，不斷監督在野黨，再加上契約還未結束，棒球場有問題就請廠商依照合約內容履行，不要只會政治操作。

高虹安最後也提到多項政績，包括擴大敬老卡使用、加碼生育津貼、提供凍卵補助等，強調如果市長被罷免，不會補選，會由中央直接指派，懇請市民26日出門投票，安定新竹。

新竹市第11屆市長罷免案公辦電視說明會上，被罷免人高虹安述說多項市政成績，並持續操作棒球場大秘寶。（記者洪美秀翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法