習近平準備提前下台？日本記者稱「最快在今年」 曝背後目的

中國國家主席習近平。（歐新社）

2025/07/16 20:17

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家領導人習近平近期傳出身體健康出現狀況，失勢傳聞更是滿天飛。日本知名記者福島香織近日撰文指出，近期盛傳習近平將提前引退說法，最快可能就在今年中共十九屆四中全會，最遲則在2027年。她還說，習近平正在考慮退休後的計畫，很可能準備構思一套在形式上退位、實際上仍掌握黨內最高權力的運作模式。而今年夏天，很可能成為中國共產黨政治結構發生重大轉折的關鍵時刻。

福島香織在「JPpress」專欄撰文 指出，美國官僚圈中盛傳習近平將提前引退的說法，如果這一說法屬實，那麼引退最快可能在今年的中共第十九屆中央委員會第四次全體會議，最遲則是在2027年秋天召開的第二十一次全國代表大會。問題在於，習近平過去對權力的執著眾所皆知，是否真的會如此輕易地全面引退。

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福島香織認為，比較可能的是，習近平會以「讓位給後進」作為名義，將中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席等職位讓給他親自挑選的接班人。然後，他將以協助缺乏經驗的接班人的名義，透過新設立的「決策協調機構」繼續對政治施加實質影響力。

福島香織指出，還有另一種觀點認為，這個新機構可能是毛澤東時期「小組治國」模式的復活。當年毛澤東為了在激烈的權力鬥爭中勝出，會突然設立「某某小組」，繞過黨的政治局等常設組織，奪取實際決策權。最著名的例子就是「中央文革小組」。當毛澤東在與劉少奇、鄧小平的權力鬥爭中陷入劣勢時，他突然成立了這個小組，並賦予其指揮與管理文化大革命的全權。這個臨時機構迅速奪走了中共中央常設組織的功能與權力。

福島香織寫道，在中國共產黨的歷史中，每當政治權力鬥爭進入白熱化階段，就常會跳脫制度化的政治體制，臨時設立非常規組織，將整個決策體系重新洗牌。自從2012年習近平登上最高權力寶座以來，他便透過設立「中央全面深化改革小組」與「中央國家安全委員會」等機構，逐步將原本屬於政治局集體領導體制的決策權集中到自己手中，掌握經濟與國家安全的主導權。

福島香織指出，這次動作被視為其個人獨裁體制的延伸。也就是說，習近平正試圖另設一套與中共中央分離的新決策機構，透過「制定條例」的方式，讓這種個人集權架構半制度化並最終固定下來。目前關於這個新機構的具體目的與成員仍知之甚少，網路上雖有各種臆測與評論，但大多仍停留在「放話」與猜測的階段。

福島香織最後寫道，本應在政治局會議中討論四中全會的人事與日程安排，卻意外地改為討論並決定設立這個「體制外的新機構」。這顯示，目前中共中央面臨的重大議題可能在政治局會議中無法順利定案，也無法直接交由中央委員會（即四中全會）處理。如此高層級且高度敏感的議題，自然讓人聯想到「習近平是否即將引退」以及「誰是接班人」的問題。今年夏天，很可能成為中國共產黨政治結構發生重大轉折的關鍵時刻。

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