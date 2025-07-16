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    賴清德8月出訪巴拉圭 外交部：循「尊嚴」4原則安排

    針對賴清德總統8月出訪行程，外交部次長陳明祺今天在立法院表示，按往例會選擇讓總統出訪時依循便利、安全、舒適、尊嚴4原則。（記者叢昌瑾攝）

    針對賴清德總統8月出訪行程，外交部次長陳明祺今天在立法院表示，按往例會選擇讓總統出訪時依循便利、安全、舒適、尊嚴4原則。（記者叢昌瑾攝）

    2025/07/16 17:02

    〔記者黃靖媗／台北報導〕巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）14日宣布我國總統賴清德8月將訪問巴拉圭。針對總統出訪行程，外交部次長陳明祺今天表示，按往例會選擇讓總統出訪時依循便利、安全、舒適、尊嚴4原則，外交部會全力配合。

    立法院外交及國防委員會今（16）日邀請相關部會首長報告「台美對等關稅談判進度、預期成果、對我國可能之衝擊及因應策略」，並備質詢。多位立委質詢關注賴總統即將出訪巴拉圭的安排。

    陳明祺表示，相關安排統一由總統府發布，外交部會全力配合，並隨時準備各種工作。

    民進黨立委王定宇追問，訪問巴拉圭是否有不經過美國的路線？陳明祺說，這次外交部長林佳龍出訪便沒有途經美國。

    針對外界傳聞總統出訪將至美國德州達拉斯採購民航客機，國民黨立委黃仁關切是否為關稅談判籌碼之一？陳明祺說，是否有新的採購案，在雙邊談判過程中互相讓步的細節，他們不便推翻與美方達成的共識對外透露。

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