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    國民黨控賴總統下週宣布戒嚴 王世堅轟造謠：恐嚇社會大眾

    民進黨16日舉行中常會，民進黨立委王世堅會前受訪。（記者廖振輝攝）

    民進黨16日舉行中常會，民進黨立委王世堅會前受訪。（記者廖振輝攝）

    2025/07/16 15:03

    〔記者陳昀／台北報導〕首波國民黨立委罷免案726投票，國民黨今開記者會指控執政黨可能有10大奧步，還質疑賴總統、民進黨團總召柯建銘是否可能宣布戒嚴？民進黨中常委王世堅下午表示，總統不可能宣布戒嚴，在野黨不要胡說八道、危言聳聽，恐嚇社會大眾。

    「總統不可能宣布戒嚴的啦！」王世堅中常會前受訪指出，不可能的事情為何要危言聳聽，反而是在野黨在恐嚇人民，台灣面臨到的國際困境，還有對岸的文攻武嚇，確實是處境困難，但台灣也獲得許多國際友人的聲援，當全體2300萬人民打造台灣，讓台灣成為被需要的時候，是偉大的成就。

    王世堅表示，在野人士可以用各種方面攻擊執政，但不要危言聳聽、胡說八道，沒有任何跡象顯示執政黨要戒嚴，這是完全不可能的事情，希望不要再胡說八道，再繼續胡說真的是製造謠言，反而讓台灣社會陷入不安的情緒，這是不對的。

    王世堅表示，在野黨如果認為不該被罷免，就去辦自己的活動、演講，不要恐嚇社會大眾。他強調，大家都是台灣人民，應該互相幫助，而不是互相扯後腿、互相恐嚇，用戒嚴恐嚇台灣人民，這樣對嗎？做出這樣的事情，情何以堪啊？

    針對台電員工搶修復電不幸觸電命危，王世堅說，發生這樣不幸的事情，全國民眾都投以關注，並且集氣為台電員工祈禱，也呼籲在野黨不要再阻撓撥補台電的預算，包括維修電網、電纜地下化，都需要龐大經費，政府撥補1000億就是1000億，若是交給民間吸收，呈現出來反而會超過2000、3000億，因為物價會隨之波動。他喊話再也別在政治操作，這是不好的。

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