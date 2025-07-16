後悔2022年投高虹安 竹科媽媽號召7/26投同意罷免

有竹科媽媽後悔2022年投給高虹安，這次罷免投票，號召竹科人投同意罷免。（照片取自市議員劉康彥臉書）

2025/07/16 16:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）26日就要投票，住在關埔地區的「竹科媽媽」發聲說，先生在新竹科學園區工作，2年多前的新竹市長選舉剛好小女兒出生，沒太多時間認識候選人，當時高虹安自詡「新政治」，認為新總是比舊好，決定投給高虹安。沒想到蓋這一票的成本這麼高，看到如今的「新政治」變成「超混亂」，關新公園的草比人高，搖搖馬永遠修不好，加上高虹安的貪污爭議，讓她很失望，這次的罷免投票，她決定不再沉默，會投下同意罷免，為了孩子及這座城市，要投給愛城市的人。

市議員劉康彥在臉書發文說說，這位「竹科媽媽」代表很多媽媽的聲音，也決定將媽媽的聲音表達出來，他指出，這位竹科媽媽說，高虹安任命的官員不斷鬧出爭議，高虹安更身陷貪污官司，為什麼她帶領的市府團隊，不是「新政治」嗎，怎變成一連串的「超混亂」，且讓竹科媽媽最無力的是，女兒最愛去的關新公園，公園的草總是長得快比車子高，搖搖馬永遠修不好，洗手台的飾條剝落好久好久，市府都沒有派人修復，小朋友玩完沙洗手洗腳，還差點被刺傷。這些明明都是很基本的小事，為什麼高虹安就是沒辦法做好？再加上她的貪污爭議，真的讓人失望，因此不想再沉默。

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竹科媽媽說，在社群上，找到幾位一樣感到失望的竹科媽媽，大家這次主動參與公民講座，第一次站出來參與政治活動，就是擔任罷團志工，大家出發點很簡單，就是為了孩子，為這座城市。

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