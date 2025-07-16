綠營大罷免衝票策略曝光 吳崢：跨區連動是最大關鍵

民進黨政策會執行長、立委王義川（左）和民進黨發言人吳崢（右）今天接受網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪。（圖由Yahoo TV「齊有此理」提供）

2025/07/16 15:25

〔記者陳政宇／台北報導〕24件國民黨立委罷免案決戰最後十天，綠營催票策略備受關注。民進黨發言人吳崢今（16日）強調，必須採取跨區連動，藉由各縣市罷免區的互相拉抬，才能有效衝高投票率，突破25%的罷免門檻。

根據「公職人員選舉罷免法」規定，罷免門檻為有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，罷免案即為通過。

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吳崢與民進黨政策會執行長、立委王義川今天接受網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪，罷免門檻成為討論焦點。吳崢不諱言，很難預估最終會有多少罷區能衝過25%門檻，以過去的2次指標性罷免案為例，2021年前立委陳柏惟罷免案，當時中二選區因陳與顏家二度對決的話題性很強，全國目光聚焦，各政黨也大力動員，但在非大選日投票的先天格局下，最終同意罷免票數僅達26%，勉強跨過25%門檻，不同意票數則約24%，顯見投票率仍相對受限。

另一案則是2020年的前高雄市長韓國瑜罷免案，吳崢指出，同意票數佔總選舉人數的40%，遠高於25%門檻，除了韓本身的高度話題性外，最關鍵原因在於這是一場全高雄市的罷免案，而非僅限單一小選區。

據此，吳崢表示，這正是立法院民進黨團總召柯建銘及黨內不斷主張，必須採取「大罷免」模式的原因，而非鎖定特定幾區進行「精準罷免」或「狙殺名單」，因為必須將罷免行動視為一場跨區域的連動，例如「台北市五區全罷」、「桃園市六區全罷」等，將各縣市的罷免案綁在一起。

王義川則說明，大罷免公民團體與民進黨的關係有三個階段，一階是完全由公民團體主導；二階民進黨轉為協助，由黨工協助擺攤、服務處收件；三階則是「合辦」，大罷免已經是民進黨加上公民團體的局面，整體盤勢比綠營自身基本盤大很多。

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