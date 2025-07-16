朱立倫：賴總統與卓揆「每天搞飛機、說幹話甚至謊話連篇」

國民黨主席朱立倫今天下午主持中常會並發表談話。（記者田裕華攝）

2025/07/16 15:05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨與民眾黨上週聯手在立法院強勢通過全民普發1萬元現金的特別條例，被民進黨質疑債留子孫，國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話反擊表示，非常遺憾當全民與廠商都在期待，希望藉此刺激景氣之時，賴清德總統與行政院長卓榮泰卻沒有站在人民這一邊，「每天搞飛機、說幹話，甚至謊話連篇！」

朱立倫強調，現金1萬元對於所有家庭而言，大概是每個月的菜錢，每人普發1萬元對於很多家庭而言，如果是3、4口人家，就是3、4個月的買菜錢，絕非賴清德所說1萬元買買菜就沒有了，也非卓揆所稱買冰箱、遙控飛機，民眾可以採買很多民生物資，補其不足。

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朱立倫批評賴政府，每天搞得全民烏煙瘴氣，只拼政治，而且最近有3大謊言來自於民進黨，一個是把「還錢於民」汙衊為債留子孫，前總統蔡英文在2年多前就曾強調因為超收稅金，普發現金6000元，去年政府超收5000多億元，加上前年超收總共9000多億元，拿其中的4分之1來「還錢於民」，另外4分之3的超收稅金仍留給政府手中，所以這是「還錢於民」不是「債留子孫」。

朱立倫接著說，第2個謊言更扯且沒有常識，就是民進黨宣稱有很多人沒有繳稅，憑什麼「還錢於民」，但政府3兆7619億元稅收來源，其實包括16種主要稅目，有些人雖然沒有繳所得稅，但政府稅收來自於全民所有的支出、交易以及生活中的食、衣、住、行、育、樂，只要是生活在台灣這塊土地的人都有繳稅，政府把多收的錢退還給民眾是天經地義，民進黨不要再用謊言欺騙民眾。

此外，朱立倫還說，民進黨說立法院通過增加政府支出是違憲，但立法院上週通過的只是法律案，事實上立法院每天通過的法律，幾乎都會造成國家財政支出，難道也都算是違憲？他強調，憲法、預算法規定立法院不得增加預算的規定，是指行政院送來的預算案只能刪、不能加，而非指一般的法律案，上週立法院通過的是法律案，民進黨不要再魚目混珠。

朱立倫呼籲全民726要站出來反惡罷，這一天是台灣民主的守護戰，尤其現在奧步一一出現，各種假造新聞事件或賭盤、錯誤訊息，都想要魚目混珠，國民黨一定會把假訊息與奧步一一打掉。

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