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    方柏翔嗆「跟中共口氣一致算什麼」 洪孟楷反批罷團不演了

    「罷洪！刻不容楷」罷團領銜人方柏翔。（記者羅國嘉攝）

    「罷洪！刻不容楷」罷團領銜人方柏翔。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/16 16:12

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市第11屆立法委員罷免案公辦電視罷免說明會今天登場，被罷免的第1選區國民黨立委洪孟楷和「罷洪！刻不容楷」罷團領銜人方柏翔皆到場參與，方在第2場發言前酸洪「民進黨是用我們資料的，他們才是我們的側翼」，更反問「那你口氣跟中共一致，又算什麼？」洪孟楷則反批罷團不演了，若根據所謂「一般立委」評鑑來否定他，那麼絕大多數綠委也應請辭下台。

    方柏翔批評，洪孟楷在國會任期內提案與連署多項具高度爭議的法案，像是《財政收支劃分法》、《兩岸人民關係條例》、《公職人員選舉罷免法》與《國安戰略法》等，質疑這些法案不僅無益台灣，更可能危害民主制度與國家安全。

    方柏翔點名洪提案普發現金、放寬中配入籍門檻、調高罷免門檻、鬆綁離島開發監督等作法，形容這些法案是「錢坑」、「債留子孫」，更諷刺洪「連國安都要管，卻對第一選區冷感」。他也痛批洪在罷免理由書中的說法避重就輕，試圖誤導選民，質疑其誠信。「罷免不是鬧著玩，是選民最後的自救。」

    洪孟楷強調，罷免理由若僅因他是國民黨立委，是對選舉制度與政黨政治的不尊重。他指出，民進黨執政9年來施政失當，詐騙猖獗、財政擴張卻無法有效改善民生，而罷免行動背後其實有執政黨介入，甚至由總統賴清德、綠營立院黨團總召柯建銘親自協調，已非單純的公民運動。

    洪孟楷也駁斥外界質疑他在立院洩漏機密資料，強調當時質詢內容已被媒體查證為針對震後復原情況，並非外傳的台積電資料。他批評綠營持續造謠、惡意抹黑，呼籲選民理性看待。他也反問，若根據所謂「一般立委」評鑑來否定他，那麼絕大多數綠委也應請辭下台。

    新北市立委洪孟楷。（記者羅國嘉攝）

    新北市立委洪孟楷。（記者羅國嘉攝）

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