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    大罷免「買一送一」！ 王義川：罷免羅廷瑋等於罷掉黃國昌

    王義川和吳崢今天接受網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪。（圖由Yahoo TV「齊有此理」提供）

    王義川和吳崢今天接受網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪。（圖由Yahoo TV「齊有此理」提供）

    2025/07/16 15:08

    〔記者陳政宇／台北報導〕距離7月26日首波大罷免投票僅剩10天，兼任民進黨政策會執行長的立委王義川今（16日）號召「買一送一」，透露他最無法忍受的第一名是民眾黨主席、不分區立委黃國昌，若能罷免白目、背骨又缺乏中心思想的國民黨立委羅廷瑋，就等同於罷免掉黃國昌，而國民黨團總召傅崐萁則是基於國家大義的罷免對象。

    王義川與民進黨發言人吳崢今天接受網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪，被詢及「頭號罷免目標」。吳崢認為，最具影響力的罷免對象是傅崐萁，根據他近期走訪花蓮的經驗，當地已非單純的藍綠對決，而是「傅崐萁的勢力」與「反傅崐萁的勢力」之間的對決。

    吳崢透露，他在花蓮與當地多位無黨籍政治人物及民間業者餐敘，這些人士普遍對「傅氏王朝」感到不滿與恐懼；他舉例，有廠商抱怨過去礦稅從每噸10元被漲至70元，若不繳納就可能被取消執照，類似情況在其他行業也有類似情形，而這股不滿情緒正匯聚成一股力量。

    王義川則將罷免頭號目標鎖定黃國昌，並提出「買一送一」策略。他說明，若能罷免羅廷瑋便如同罷掉黃國昌，因為羅是個白目又背骨的人，缺乏中心思想，戴著假面具，堪稱職場上最令人厭惡、拍老闆馬屁又私下搞小動作的人。

    至於傅崐萁，王義川評估，如果當時沒有傅擔任國民黨總召，國民黨在立法院將不敢如此囂張，許多爭議法案可能不會發生，這背後存在明確的指揮系統。

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