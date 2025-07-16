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    首頁　>　政治

    沈伯洋治喪被指搞政治 周軒：藍白才是最政治 少在那邊消費別人

    台中一處私人會館靈堂外貼著「婉辭國民黨、民眾黨拈香，招待不周請見諒」，了解後才知道是沈柏洋立委母親的靈堂。（民眾提供）

    台中一處私人會館靈堂外貼著「婉辭國民黨、民眾黨拈香，招待不周請見諒」，了解後才知道是沈柏洋立委母親的靈堂。（民眾提供）

    2025/07/16 16:18

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈柏洋母親14日過世，有民眾發現台中一間私人會館，在小靈堂門外貼著，「婉辭國民黨、民眾黨拈香，招待不周請見諒」，了解後才知道原來是沈伯洋母親的靈堂，沒想到部分人士卻批評沈伯洋連辦喪事都要搞政治，還要分彼此，陳之漢還開直播說沈伯洋是不孝子。對此政治工作者周軒表示，本來很傳統很一般的社會常識，被這些媒體還有小草搞得很複雜，你們才是最政治的，少在那邊消費沈伯洋。

    周軒在臉書PO文表示，沈伯洋媽媽的靈堂、葉元之前助理方大哥的告別式會場，兩者都註明了哪些人，喪家不歡迎你來，但這幾天，看到一些媒體，還有一些小草，說什麼沈伯洋連辦喪事都要搞政治，還要分彼此，陳之漢還開直播說沈伯洋是不孝子。

    周軒指出，就問這年頭是不是大家都沒出過社會？沈伯洋的母親過世，沈伯洋是她的兒子，想要誰來，不願意誰來，他說的算，什麼林士峰陳之漢，輪得到你們說三道四？還是你們的社會常識跟葉元之一樣，方大哥的遺孀不是「當事人」，不能發表對方大哥生前怎麼被葉元之欺壓的看法？

    周軒直言，本來很傳統很一般的社會常識，被這些媒體還有小草搞得很複雜，你們才是最政治的，少在那邊消費沈伯洋。

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