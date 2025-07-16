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    葉元之指罷免是選舉輸不起 史書華：我不是民進黨員

    國民黨新北市立委葉元之質疑發動罷免是因為民進黨選舉輸不起，「板橋大刪元」領銜人史書華表示，他不是民進黨員，罷團也不是民進黨側翼。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市立委葉元之質疑發動罷免是因為民進黨選舉輸不起，「板橋大刪元」領銜人史書華表示，他不是民進黨員，罷團也不是民進黨側翼。（記者賴筱桐攝）

    2025/07/16 14:20

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市第7選區國民黨立委葉元之今天出席公辦電視罷免說明會，質疑發動罷免是因為民進黨選舉輸不起，非常荒謬；「板橋大刪元」領銜人史書華駁斥，他不是民進黨員，跟民進黨沒有瓜葛，「板橋大刪元」更不屬於任何政黨組織。

    葉元之在第1輪陳述時出示資料，指「罷免板橋東區立委葉元之」社團在2024年5月成立，他是2月1號就職，換言之，他才當了3個多月立委，正準備要為地方做事時，罷免他的社團就成立了，其中1位管理員沈X皓，是前民進黨立委羅致政服務處主任，而當時他的競選對手就是羅致政。

    他說，這非常荒謬，是輸不起的罷免，以前選完不分藍綠，共同為地方服務，現在選輸了搞罷免，從過去到現在1年多，每天造謠、抹黑，要把一個人拉下來，就把他講得很差，無中生有、沒有道理。

    史書華回應，葉元之沒有搞清楚狀況，去年5月的社團是他開的，「我不是民進黨員，我也跟民進黨沒有任何瓜葛」，葉卻抹黑罷團是側翼，挑動藍綠對決。

    史書華表示，他擔任罷免案的領銜人，也代表板橋人民，「板橋大刪元」不是民進黨側翼，志工包含各行各業、各黨派，也有以前民眾黨、國民黨的朋友來幫忙。針對葉元之指政黨操作，他強調，「我們不屬於任何政黨組織」，雖然他接受領銜人職務，但自己絕對不會參選，選舉不是罷團的重點，重點是罷免不適任立委。

    國民黨新北市立委葉元之質疑，發動罷免是因為民進黨選舉輸不起。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市立委葉元之質疑，發動罷免是因為民進黨選舉輸不起。（記者賴筱桐攝）

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