基檢啟動罷免查察中心 24小時受理檢舉最高獎金2000萬

基隆地檢署今天上午成立「查察妨害罷免執行小組」後，隨即啟動「罷免查察聯繫中心」。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/16 14:19

〔記者林嘉東／台北報導〕大罷免首波24位立委罷免投票7月26日舉行，基隆地檢署今（16）日上午成立「查察妨害罷免執行小組」後，隨即啟動「罷免查察聯繫中心」。檢察長柯宜汾表示，即日起「罷免查察聯繫中心」派有專員受理民眾檢舉，檢舉獎金最高可達台幣2000萬元，歡迎民眾踴躍檢舉。

114年第11屆立法委員罷免案將於7月26日舉行投開票。基隆地檢署今天上午10時許邀集調查局、廉政署、基隆市警局與新北市警局等單位成立「查察妨害罷免執行小組」後，隨即召開「罷免查察期前策略會議」，全力嚴防不法行為；此外，「罷免查察聯繫中心」並自今日起24小時不間斷，全天候受理民眾檢舉。

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柯宜汾指出，基隆地檢署成立妨害罷免執行小組後，將嚴查買票、防制暴力、杜絕假訊息干擾、斷絕賭盤效應、阻絕境外勢力介選，務必使罷免投票於不受不法干擾下，公平、公正且和平地進行。

此外，妨害罷免執行小組成立後，「罷免查察聯繫中心」也隨即啟動，主任檢察官陳照世表示，民眾除撥打檢舉電話0800-024-099（ 撥通後請按4）外，也可上基隆地檢署官網「反賄選及妨害罷免情報站」，利用傳真、電子郵件、LINE、Google表單等方式進行檢舉，聯繫中心即日起，均有專責排班人員負責受理民眾檢舉，歡迎民眾勇於檢舉，檢舉獎金最高可達2000萬元。

基隆地檢署今天上午成立「查察妨害罷免執行小組」後，隨即啟動「罷免查察聯繫中心」。（記者林嘉東翻攝）

基隆地檢署今天上午10時許邀集調查局、廉政署、基隆市警方與新北市警方召開「罷免查察期前策略會議」，嚴防不法行為。（記者林嘉東翻攝）

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