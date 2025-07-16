揭中州科大人口販賣案進度 溫朗東：李彥秀律師稱協調會不重要

名嘴溫朗東。（資料照）

2025/07/16 16:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴溫朗東先前向桃園市政府衛生局檢舉，被發動罷免的桃園市立委呂玉玲違法發送無食品標示的吐司；更早之前爆料國民黨立委李彥秀關說中州科大人口販運案。對此，溫朗東今日稍早表示，這些盤踞地方的國民黨家族，平時在立法院配合中國胡作非為，自己賺的盆滿鉢滿，如今面對罷免，就開始擺笑臉，撒麵包，站路口，為家族利益騙票。

溫朗東在臉書PO文表示，剛收到桃園市政府的回函，說呂玉玲的未標示危險土司案，還在請業者補件。查了一個禮拜，連「業者」是哪一間，是不是來自中國都不敢講。這就是張善政執政的桃園，同時他也去寄出了給李彥秀的民事答辯狀，李彥秀幫中州科大人口販賣業者召開協調會，為了怕被討論，對他提告。又怕在7月26日前開庭，拖了兩個多月才提出第二份準備狀。

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溫朗東指出，他也反將一軍，向法院聲請調查證據，要求調查李彥秀辦公室跟外交部、人口販運業者的協調會書面報告，並請相關人員出庭作證。李彥秀律師嚇得要命，長篇大論說這場協調會不重要，拜託！時間點上就是開了協調會，後續才有外交部的「部分放行」簽證，才有後續的奴工悲劇，這怎麼可能不重要？

溫朗東直言，這些盤踞地方的國民黨家族，平時在立法院配合中國胡作非為，自己賺的盆滿鉢滿，如今面對罷免，就開始擺笑臉，撒麵包，站路口，為家族利益騙票，不必悲觀，他們可以騙選民好幾次，我們只需要清醒ㄧ次。決心，必勝。

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