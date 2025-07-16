電視說明會》領銜人方柏翔嗆「淘寶立委」 洪孟楷反批製造對立

新北市選舉委員會今（16日）舉辦公辦電視罷免說明會，立委洪孟楷、罷免案領銜人方柏翔先後到場，會前洪主動跟方短暫握手寒暄。（記者羅國嘉攝）

2025/07/16 15:52

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波罷免藍委案投票日倒數10天，新北市選舉委員會今（16日）舉辦公辦電視罷免說明會，立委洪孟楷、罷免案領銜人方柏翔先後到場，會前洪主動跟方短暫握手寒暄，但期間並無眼神交會和互動。方柏翔批評洪「搞政治鬥爭、輕忽民意」，形容是「淘寶來的立委」退貨不是很合理嗎？洪孟楷則反駁「我是吃台灣米、喝台灣水的台灣人」，籲罷團應為散播不實文宣道歉。

方柏翔在第一輪先向民眾談及「代議制度」表示，洪孟楷未履行作為民意代表的基本職責，忽視選區聲音、對選民冷漠，更批評洪對反對者一律封鎖，卻未主動聆聽選民訴求，只會搞政黨惡鬥，並列舉多項爭議提案，包括中配入籍6年改4年、金馬地區的執法權放棄，質疑其立場親中、恐成國安破口。

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針對洪指罷免為「政治惡鬥」、「造假動員」、「選輸翻桌」，方柏翔反駁，指洪說是守護民主制度，卻指控罷團惡意罷免，甚至抹黑，但罷團來自基層百姓，志工日曬雨淋擺攤、逐筆造冊收件，是艱辛而正當的民間運動，不容任意抹黑。

他更諷刺地說「因為洪連罷免第一階段提議人參加第二階段連署的無效連署都當作是在造假，真心認為洪的閱讀和理解能力不足，不適合當立委」，更形容洪是「淘寶來的立委」退貨不是很合理嗎？洪身為國民黨推薦的立委，卻在立法院淪為黨意投票部隊，背離第一選區選民意志。

洪孟楷表示，罷團蓄意操作對立，以不實資訊將其「抹紅」、「扣紅帽」，甚至針對其家族過往工作背景進行攻擊，完全無助民主發展。

洪孟楷澄清，中配取得身分證年限爭議並非他主提，且並未涉及健保排擠，呼籲罷團應為散播不實文宣道歉。他強調自己堅決反共、也反對任何形式的台獨，始終捍衛中華民國立場不變；針對立法院表現，洪也列舉爭取超過350億地方建設預算、推動照顧警消、軍人、醫護與勞工的具體成果，批評罷免理由空泛失實。

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