中國廢止沈伯洋父公司登記註冊 沈辦：治喪期間暫不回覆

中國國台辦今證實已廢止民進黨立委沈伯洋父親公司登記註冊，對此，由於沈伯洋近日痛失至親，辦公室僅回應「治喪期間，暫不回覆」。（資料照）

2025/07/16 13:45

〔記者方瑋立／台北報導〕中國國台辦發言人陳斌華今（16）日上午證實，中國海關總署已廢止一間「Sicuens International CO. LTD」企業的登記註冊，並稱此公司與民進黨立委沈伯洋之父沈土城「兆億」資訊一致，稱是對台獨勢力「謀獨挑釁」的有力懲戒和堅決打擊；對此，由於沈伯洋近日痛失至親，辦公室僅簡單回應「治喪期間，暫不回覆」。

陳斌華在中國國台辦例行記者會上證實，海關總署近日廢止了S企業在海關的登記註冊，相關資訊與台灣公司「兆億」一致，已廢止其登記註冊。他聲稱，這是對中國所謂「台獨頑固分子」關聯企業實施懲戒，是對「謀獨挑釁」勢力的有力懲戒和堅決打擊。

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陳斌華稱，「絕不允許有人一邊在大陸（中國）賺錢，一邊支持台獨分裂活動」。

對此，沈伯洋辦公室今日向記者說，治喪期間，暫不回覆。

沈伯洋母親14日逝世，享壽68歲，他昨（15）日透過社群發文說，雖萬般不捨，但相信母親已功德圓滿，並遵照母親生前行事低調，治喪儀式一切從簡，懇辭奠儀、花籃、罐頭塔及陣頭，敬請四方親友以祝福與思念代之。

本報昨日晚間也發現，台中一處私人會館靈堂外張貼「婉辭國民黨、民眾黨拈香，招待不周請見諒」，據了解應是沈母靈堂。

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