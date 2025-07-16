北市5罷團串聯 控訴蔣市府行政不公打壓罷免

台北市五大罷免行動團體「山除薇害」、「剷除黑芯」、「港湖除銹」、「台灣出來罷」、「文山退葆，16日召開記者會，控訴台北市長蔣萬安在罷免行動中行政不中立。（記者張嘉明攝）

2025/07/16 15:48

〔記者甘孟霖／台北報導〕距離7月26日大罷免投票剩下最後10天，台北市5個罷免國民黨立委團隊「山除薇害」、「剷除黑薪」、「港湖除銹」、「台灣出來罷」及「文山退葆」，今（16）日聯合召開記者會，控訴台北市政府種種行政不公，阻礙罷團行使公民罷免權。

北市府副發言人魏汶萱表示，市府包含民政局、教育局、公園處、建管處等各相關局處，無論是場地或是看板，對於不同立場的案件都以同一標準、依法行政。

請繼續往下閱讀...

魏汶萱說明，今日該記者會質疑的舊案，此前都已一一回覆，市府對於已說明釐清過的案件仍被回鍋再炒，深感遺憾。

「山除薇害」發言人阿美指出，上週團隊已經開過一場記者會控訴蔣市府，今天團隊要遺憾宣布，又有一面位於國民黨中央黨部附近看板遭下架，而看板內容就是直指國民黨立委企圖以淡化主權方式，將中國入侵台灣定調為內戰，該看板於7月15日清晨被拆除。

阿美批評，藍委王鴻薇的看板違規也行之有年，2023年時，王鴻薇競選看板尺寸爆出違規，市府要求改善，而當初限期7天改善，否則開罰，等於王鴻薇的意思就是不怕受罰。她說，罷團現在面臨到，同樣的檢舉事項，真對罷團很快就會發來公文要求限期改善，可是7月1日團隊對於王鴻薇多面看板提出檢舉，到現在也完全沒有下文，蔣市府可以行政這麼不中立嗎？希望台北市民重視這個狀況，也歡迎民眾家中有陽台可以掛看板、布條，歡迎聯繫。

「剷除黑芯」發言人Roger說，今年3月團隊經友善團體向公園處租用景勤二號公園辦活動，卻收到回函指同月份同場地有同性質活動，拒絕申請，但這是公園處自行擴大解釋法條；此外，公園處也受上級指示，罷免活動一律拒絕進入公園，只能在外側人行道，但又要求留設行人動線，此指示並無法源，實為針對罷免活動刁難。

此外他也指，藍委徐巧芯3至6月租用357場里民活動中心，相關局處卻沒有審視是否確實使用，放任立委占用公共財，經反映也無進一步動作。在今年大年初四，團隊安排順天宮發春聯活動，集會申請至中午12點，前晚才臨時收到通知台北市長蔣萬安與徐巧芯要參拜，要求提前撤場，後續還發生罷團夥伴被警察跟監情事。

「港湖除銹」發言人Jason表示，有權有勢的政治人物，可以掌控行政單位所有最細微的動作，可以透過各種方式扼殺人民的聲音。而藍委李彥秀家族三代在港湖政治實力雄厚，罷團也碰上諸多政治不中立，包含有多位里長公開阻礙罷免活動；以及校方租借場地雙標刁難，罷團5月2日在學校裡面放映《國有器官》，現場沒有擺攤簽連署，卻被檢舉宣傳罷免，後續場地租借也被取消，反觀李彥秀7月13日率大批國民黨高官，進入國中舉辦反罷免大會。

「台灣出來罷」宣講組長JoJo說，藍委羅智強提出的罷免答辯書中，把各種市政建設包裝為個人的選民服務成果，模糊了市政與問政的權責界線，當團隊想查證、查找羅智強在地方施政項目的會勘紀錄，卻幾乎找不到相關資料。

她質疑，如真的像羅智強答辯書所述，因為他居中協助、才得以加速促成地方建設，請問台北市政府，各局處的行政資源是否出現傾斜現象？是否有市府單位，配合特定立委進行沒有程序、沒有紀錄的暗中協調？北市府至今沒有公開透明的「協調紀錄制度」，連最基本的公開會勘紀錄都難以查詢。那市政府的施政成果是不是人人可以分一杯羹？

「文山退葆」發言人高麗菜表示，團隊在二階剛開始時和廣告廠商租賃看板，但剛掛上去沒幾天就被里長檢舉，屋主也擔憂影響不願續租；另有一案連吊車業者都被檢舉，警局還刁難這間位於樹林的吊車公司，要負責人來木柵親領罰單，而非用寄送，讓人聯想是否要恫嚇廣告商？

此外，她也指出，先前租借樟樹公園及興隆公園擺攤，就遇上警察來找碴，稱收到通知有人違法使用公園；另外，團隊7月4日在景美捷運站2號出口宣傳，卻被站務員驅趕，該站務員表示捷運局公告禁止在其所屬範圍進行政治宣傳，但6月24日藍委賴士葆明明就在同一個捷運出口進行政治宣傳活動，也沒見他被趕走，這難道不是雙標？

「剷除黑芯」Roger批公園處自行擴大解釋法條。（記者張嘉明攝）

「山除薇害」阿美。（記者張嘉明攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法