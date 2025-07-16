史書華再攻「慣老闆」 葉元之：引用不實資訊

新北市國民黨立委葉元之出席立委罷免辦公辦電視罷免說明會。（翻攝網路直播畫面）

2025/07/16 14:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市第11屆立法委員罷免案公辦電視罷免說明會今天登場，被罷免的第7選區國民黨立委葉元之和罷團「板橋大刪元」領銜人史書華都出席，史書華猛攻葉元之涉及已故方姓助理職場霸凌議題，並酸葉過去幫新北市勞工局拍攝宣傳片飾演「慣老闆」，原來是「本色演出」；葉元之回批，史引用不實資訊，相關指控昨天都已解釋清楚。

史書華在第一輪陳述提及，今年3月1處告別式現場，設置「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」的立牌，這是多沉重的控訴，即便在人生最後一程，家屬仍希望親朋好友不要接觸葉元之；根據家屬說法，該名員工身體不舒服向老闆反映，葉元之不是請員工看醫生、休息、放假，而是讓員工請辭、退保，在沒有勞保的情況下，住院1個多月在加護病房，最後引發胃潰瘍、腸穿孔等症狀，不幸往生，期間葉元之都沒有去探望。

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史書華酸說，葉元之2017年曾幫新北市勞工局拍攝廣告，宣導不要職場霸凌、凹員工，影片中飾演「慣老闆」，一直凹、一直凹，大家想說葉元之怎麼這麼厲害、演技很棒，原來不是演的，而是本色。

葉元之回應，攻擊他「慣老闆」是引用不實資訊，昨天臉書上都有說明，沒有不當辭退員工，助理1月1號已請辭，也沒有不讓員工請病假，辦公室請假很容易。

葉元之說，他的團隊離職率低，與該名員工同期到職的助理都還在，大家一起打拚、努力問政，協助服務人民，一起反罷，團隊都珍惜這份工作，雖然面對罷免，但是他們不氣餒，努力頂著大太陽認真做事。

罷團「板橋大刪元」領銜人史書華出席立委罷免案公辦電視罷免說明會。（翻攝網路直播畫面）

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