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    PO國民黨基隆偽造連署案起訴書 四叉貓：違法事也要層層發包

    PTT網路紅人四叉貓PO出起訴書，指出江鑒育、林芬芸兩位主任，分別把這件事交給林信宏、吳慧貞兩位課員，最後由兩位課員違法登入戶政系統資料庫。（圖擷取自臉書）

    PTT網路紅人四叉貓PO出起訴書，指出江鑒育、林芬芸兩位主任，分別把這件事交給林信宏、吳慧貞兩位課員，最後由兩位課員違法登入戶政系統資料庫。（圖擷取自臉書）

    2025/07/16 17:50

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕基隆地檢署11日起訴藍營發動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉嫌幽靈連署案。基隆地院當日晚間開庭接押，在押的前國民黨基隆市黨部主委吳國勝等4名被告，都已坦承犯行，法院分別諭知以新台幣15萬至50萬元不等交保。對此PTT網路紅人四叉貓PO出起訴書，指出江鑒育、林芬芸兩位主任，分別把這件事交給林信宏、吳慧貞兩位課員，最後由兩位課員違法登入戶政系統資料庫。

    四叉貓在臉書PO文表示，「國民黨基隆市黨部偽造連署案」起訴書導讀（第八頁），人物介紹：吳國勝（國民黨基隆市黨部主委）、張淵翔（基隆市政府民政處處長）、江鑒育（基隆市中正區戶政事務所主任）、林信宏（基隆市中正區戶政事務所課員）、林芬芸（基隆市安樂區戶政事務所主任）、吳慧貞（基隆市安樂區戶政事務所課員）。

    四叉貓直言，吳國勝跟張淵翔素有交情，所以先是吳國勝拜託張淵翔提供協助，張淵翔把這件事交給江鑒育、林芬芸兩位主任，兩位主任再分別把這件事交給林信宏、吳慧貞兩位課員，最後由兩位課員違法登入戶政系統資料庫，違法的事也要層層發包，害己不夠還要害下屬。

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