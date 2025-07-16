遭爆想做立院「玉珍Spa館」 陳玉珍怒告吳沛憶名譽侵權敗了

鏡週刊報導國民黨立委陳玉珍要在立委研究室會設置盥洗設備與SPA館。（資料照）

2025/07/16 13:43

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨立委陳玉珍不滿遭媒體以「玉珍Spa館」為題報導其研究室擬設盥洗設備，民進黨籍立委吳沛憶轉貼評論，憤而提告名譽侵權，求償150萬元，並要求公開道歉。台北地方法院審理後認為，報導內容與評論皆建立於公共事務討論基礎，吳沛憶亦無明知造謠或重大輕率，駁回陳玉珍請求。全案仍可上訴。

陳玉珍主張，去年週刊爆料，指她在立委研究室設置盥洗設備與SPA館，報導出來當日隨即發聲明澄清，並帶記者參觀其平時洗頭的美容院。陳認為，吳沛憶身為立法委員，卻未經查證在臉書張貼文章「國民黨不只陳玉珍洗頭要佔公款」等言論，導致她名譽受損，精神飽受折磨，提告求償150萬。

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吳沛憶辯稱，陳玉珍過去自稱有時會在立法院過夜，因此需要盥洗設備，之前就已找過相關單位研究是否能裝管線。吳說，陳玉珍欲裝盥洗設備這件事過去早有媒體報導，且陳並未否認曾要求立法院協助，或把該裝設備計畫透露予他人；再者，國會議員如何使用立法院預算，本應受社會監督，屬眾人能討論、評論之事，其發表意見僅出於善意評論，不能構成誹謗。

台北地院審理，從各家報導與原告接受訪問內容可知，陳玉珍確曾就研究室裝修事宜，向立法院總務處洽詢加裝盥洗設施的可行性，並曾受訪表示有「過夜需求」、「需有盥洗空間」，立法院總務處亦多次派員實地會勘、討論後認為不可行，顯示爭議確有基礎。

法官認為陳玉珍身為現任立法委員，其使用的研究室青島二館為古蹟文化資產，管理維護、裝修維護研究所亦與立法院費用相關，涉及公眾事務領域，吳沛憶所引用的內容屬公共事務揭露，且「立法院研究室是否違規裝修」涉及公帑使用與古蹟維護等公共利益，評論者即便使用帶有諷刺性質之文字，但若未逾越事實合理評論範圍，即應受憲法言論自由保障。

判決指出，吳沛憶並無明知虛偽或重大輕率，已有依媒體內容合理查證，且文章本身亦有刊登陳玉珍本人回應，不構成名譽侵權，因此予以駁回請求，可上訴。

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